- Det var ikke en gang et godt portrett, sa fotografen Annie Leibovitz til The Daily Mail om det ikoniske bildet av en naken og gravid Demi Moore. Nå 26 år er bildet blitt en standard. Denne uken er det Serena Williams som tar opp stafettpinnen. Bildene deler folk. Noen synes de er vakre, mens andre mener de kun er skapt for PR. For Leibovitz er ringen sluttet - fra Demi Moore til Serena Williams.