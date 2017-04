En kvinnelig strikkhopper ved La Negra Two-broen i Bolivia opplevde at marerittet ble til virkelighet da hun kastet seg utfor broen med et for langt strikk rundt beinet. I stedet for et luftig, men trygt fall, falt kvinnen rett i den grunne elven nedenfor broen. Utrolig nok kom hun fra ulykken uten et eneste brukket ben, kunne sykehuspersonellet som behandlet kvinnen etter ulykken konstatere.