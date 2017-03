Iran til Nettavisen: Derfor dømmes barn til døden

Ifølge den årlige henrettelsesrapporten til Iran Human Rights som har base i Oslo, ble minst fem mindreårige forbrytere henrettet i 2016.

Det vil si at personene ble dømt til døden for en forbrytelse de begikk da de var mindreårige, og henrettet på et senere tidspunkt, ifølge Iran Human Rights.

Den iranske ambassaden i Oslo, som sjelden ønsker å kommentere artikler om dødsstraff og henrettelser i Iran, har gitt et svært langt skriftlig tilsvar til rapporten. Les hele saken her. NB! Sterke bilder.