Sex og singelliv-stjernen Kim Cattrall gjester Fredrik Skavlan på fredag. Her forteller hun om sin nye rolle som president i TV-serien Modus. Hun mener blant annet at en statsleder trenger mer enn bare litt narsissistiske trekk for å lykkes. Erna Solberg er også en av Skavlans gjester, og hun får spørsmål om hvorvidt hun er narsissistisk. Sjekk svaret i videoen.

Skavlan går på NRK1 fredag klokken 21.25.