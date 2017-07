Mellom opprørspoliti og demonstranter: Pizzabud blir helten

Prisen for årets ansatt? Pizzabudet på scooter skal i hvert fall ikke komme for sent med sin levering, uansett om veien er blokkert av 15.000 opprørspoliti og tusenvis av demonstranter, vannkanoner og tåregass, stein og brennende biler. Vi kan bare håpe at deltakerne på G20-møtet i Hamburg er like dedikerte.