Paret forlater fly-toalettet diskret, vet ikke at de filmes

Har 10.000 metersklubben fått nye medlemmer? Det kan virke slik. Videoen over er filmet av en flypassasjer på et Virgin Atlantic-fly fra London til Miami 4. juli, og viser et par som har benyttet toalett samtidig. Først går kvinnen ut, like etter mannen. Han med et velkjent glis. Den som ser ut til å ha det mest moro, dog, er han som filmer.