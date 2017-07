Politimann filmet seg selv da han plantet dop på et åsted

En politimann i Baltimore er suspendert, og anklagene mot en påstått dopselger er frafalt, etter at denne videoen ble publisert.



Videoen viser angivelig at politimannen først gjemmer dop, går vekk fra åstedet og deretter "begynner" søket etter bevis på åstedet. Bevismaterialet ledet til arrestasjonen av den påståtte dopselgeren. Det politimannen ikke skal ha visst, er at kroppskameraet begynner å filme 30 sekunder før han fysisk starter opptaket.



Video: Baltimore Police Departement