Se Snorre Valens angrep på Siv Jensen

Finansminister Siv Jensen bare later som hun bryr seg om de fattige, og tar æren for velferdsordninger Fremskrittspartiet alltid har vært imot. Dette er kjernen i et voldsomt angrep SVs Snorre Valen hadde på Frp-lederen på Stortinget. Her kan du se innlegget, og også Siv Jensens forsvar for at det egentlig ikke er store forskjeller i Norge. Videoen har hatt e en reach på 450.000, og er sett av over 160 tusen via Facebooksiden til SV. Utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen har en annen forklaring i debatten. Les bloggen til Røe Isaksen: Høy innvandring gir økt ulikhet