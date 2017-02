Liseberg i Göteborg skal pusse opp for nesten to milliarder kroner de neste årene. Et badeland som er åpent året rundt skal blant annet bygges over de neste fire årene. I tillegg kommer nye attraksjoner som vil koste rundt 250 millioner, og som etter planen skal stå klart i løpet av 2017 og 2018. Se video av de nye prosjektene over.