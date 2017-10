Det har gått åtte måneder siden 22 år gamle Thor-Egil Solvang rørte hele Norge med sin historie. Han har en alvorlig form for skoliose, og fikk i 2006 beskjed om at jernstanga som retter opp ryggen hans, en dag knekker. Lenge så det mørkt ut for behandling, men i mai kom imidlertid tilbudet om ryggoperasjon i Norge. Onsdag la han seg på operasjonsbordet på Rikshospitalet. Håpet er at ryggen skal bli varig bedre.