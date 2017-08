Dansk politiet jobber på spreng for å finne ut av hva som har skjedd med den svenske journalisten Kim Wall (30). Hun har ikke blitt sett siden hun torsdag i forrige uke ble med den danske forskeren Peter Madsen (46) ut i hans hjemmelagde ubåt, Nautilus. Drapssjef i København-politiet Jens Møller Jensen er i denne fire minutter lange orienteringen klar på at de leter etter et lik.