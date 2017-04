Utrolig video av grevling som gravlegger en ku

I fire dager var den foretaksomme grevlingen i sving. Forskerne ved University of Utah fikk seg en overraskelse da de så hva videokameraet hadde fanget opp: En grevling som bruker fire dager på å begrave et kukadaver, melder The New York Times. Å se en grevling grave ned så mye mat, det har ingen vært vitne til før.