Sannheten om interessentlistene

Meglere skryter gjerne over interessentlistene sine. Men hvor relevante er de, egentlig?

Har du vært i kontakt med meglere i forbindelse med et boligsalg, har du ganske sikkert hørt dem nevne interessentlister. Men hva er egentlig det, og har det noe å si for deg og ditt boligsalg?

Interessentlister er ifølge meglerne selv en liste over folk som er på jakt etter akkurat en slik bolig som du har, i akkurat ditt område. Eller i hvert fall en bolig omtrent som din, i omtrent samme område.

Da er det lett å tenke at denne listen består av folk som aktivt jakter på en ny bolig, og som har kontaktet megleren og spurt om han eller hun har en bolig som passer deres kriterier for salg snart.

Men det er det ikke. En interessentliste er en liste over folk som har vært på en visning og skrevet seg på interessentlisten der (det spiller ingen rolle om de faktisk var med på budrunden eller ikke), eller som har lastet ned en boligs prospekt via Finn.no eller meglerkjedens egen nettside.

Det behøver slett ikke bety at disse menneskene alle er potensielle kjøpere av din bolig. Megleren har ingen anelse om de fortsatt er på boligjakt, siden listene sjeldent «vaskes» for å fjerne uaktuelle interessenter. For alt han vet kan de allerede ha kjøpt seg ny bolig, eller lagt flytteplanene på is.

Dette er hva Thomas Bartholdsen, fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet, sa om saken da vi i Propr intervjuet ham om det å selge bolig selv:

«Vi har ikke stor tro på interessentlistene. Meglere sier gjerne at de har et stort antall interessenter som er på boligjakt, men vi kjenner til eksempler der folk har havnet på interessentlister, fordi de har vært på visning eller lastet ned prospekt, og så, lang tid etterpå, kan de få sms’er om boliger som de ikke er interessert i.»

Jeg har heller ikke særlig tro på meglernes interessentlister. Og det bør ikke du som boligselger ha, heller. Interessentlister er en greie meglerne har funnet på for å få salgsoppdrag.

For å treffe dem som er ute etter en bolig som din er det bare ett sted som gjelder: Finn.no. Det er her så å si alle nordmenn går hvis de er på boligjakt, med mindre de er ute etter noe helt spesielt.

Det mener også Thomas Bartholdsen:

«I det store og hele er boligkjøperne selv veldig aktive. For alminnelige boliger er Finn.no blitt stedet der man treffer kjøperne. Med mindre de er ute etter noe eksepsjonelt, legger mange som er på boligjakt inn et automatisk søk på Finn.no, og blir varslet om boliger som er aktuelle.»

Med andre ord burde du ta meglernes skryt over interessentlistene sine med en god klype salt. Skulle noen av navnene megleren har på interessentlisten faktisk være reelle potensielle kjøpere, vil de uansett få med seg boligen din når den legges ut på Finn.no. Er interessen stor og timingen riktig, kommer de på visning, og legger inn bud. Mer komplisert er det ikke.

