Forretningsmannen Even Aas-Eng har sammen med journalist og forfatter Katinka Sletten skrevet en roman hvor hele Frp-ledelsen er portrettert.

Det er imidlertid ingen politisk roman, men en historie om hva som kan skje hvis noen utnytter påvirkningskraften til sosiale medier fullt ut og uten noen form for skrupler.

Frykt og hat

Even Aas-Eng er klar på hvorfor de valgte akkurat Fremskrittspartiet når de skulle skrive om et av de norske partiene i boka.

- Her i Norge har vi et stort høyrepopulistisk parti som ikke er fremmed for å spille på hat og frykt i sosiale medier. De trykker Facebook og lignende kanaler til sitt bryst, fordi de endelig har fått et alternativ til de tradisjonelle mediene, sier han.

Videre forteller han at han er glad ledelsen i Frp ikke sitter på den kompetansen som hovedpersonen i «Tidens Tegn», Sebastian Mathiesen, sitter på.

Even Aas-Eng har sammen med journalist og forfatter Katinka Sletten skrevet en roman hvor hele Frp-ledelsen er portrettert. (Foto: Tidenstegn.com)

Tegner et venstrevridd bilde



Aas-Eng mener valget i USA var noe av det som inspirerte dem til å skrive inn Frp, og hele valgprosessen, i romanen.

- Akkurat som Trump-bevegelsen i USA, er Frp veldig opptatt av å tegne et bilde av media som venstrevridde. De prøver rett og slett aktivt å undergrave troverdigheten til den norske pressen, sier Aas-Eng, før han legger til:

- Sylvi Listhaug har faktisk beskyldt NRK for å lage «fake news» via sin egen Facebook-side. Listhaugs politiske rådgiver og stortingskandidat Espen Teigen har selv uttalt til norske medier at han gjerne skulle hatt Breitbart News her hjemme i Norge, så kanskje kan vi hjelpe ham med å oppfylle den drømmen i Tidens Tegn?

Hvordan det går når Fremskrittspartiet begynner sin propaganda på Facebook i forkant av Stortingsvalget, kan du lese i romanen Tidens Tegn. I mellomtiden har Aas-Eng én siste beskjed:

- Det skumle her er at dette like gjerne kunne vært virkeligheten, og ikke fiksjon. Alt som står i boken er gjennomførbart og kan fremdeles skje, under Stortingsvalget 2017. Det gir meg gåsehud, sier han.

