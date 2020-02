CarePacks opplever stor etterspørsel og sterk oppslutning rundt sin misjon om å hjelpe forbrukere å velge sunnere – nå tar de norske gründerne steget videre ved hjelp av crowdfunding.

Da May-Rita, Tonje og Ezinne startet Carepacks, var det med et klart mål om å gjøre sunnere snacks mer tilgjengelig for forbrukeren. Hver måned sender bedriften ut pakker proppet fulle med sunnere snacks til sine abonnenter.

- Vi gjør det enklere å velge sunnere for alle, uten at det skal gå på bekostning av smak. Dette er et syn vi deler med et stadig økende antall forbrukere, sier May-Rita Kappfjell, daglig leder hos CarePacks.

Går internasjonalt ved hjelp av crowdfunding

Nå satser bedriften stort, og ved hjelp av plattformen til Invesdor åpner de for at andre kan investere i selskapet og ta del i satsingen om å utvide - både internasjonalt og i det norske markedet.

- Siden man kan investere så lite som 2.900,- NOK (20 aksjer), er det en mulighet for alle som ønsker å være med oss på veien videre og som samtidig ønsker å gjøre CarePacks litt sitt, sier May-Rita.

Her kan du lese mer om kampanjen.

Etter oppstarten ble det fort tydelig for gründerne at de hadde truffet et stort behov i markedet. Bare innen kategorien ”sjokolade og sukkervarer” ble det omsatt for 8,9 milliarder i Norge i 2015, samtidig som næringslivet og helseministeren har underskrevet en avtale om å redusere mengden sukker, fett og salt som nordmenn får i seg i maten.

May-Rita, Ezinne og Tonje står bak Carepacks.

Små endringer kan gjøre en forskjell



Ezinne Okparaebo, 3 x olympier og Norges raskeste kvinne, vet godt hvor stor forskjell de små valgene man tar i hverdagen kan utgjøre.

- Mitt syn er at det jeg inntar i kroppen min, skal kunne gi meg noe positivt tilbake. Siden dette er viktig for meg, ønsker jeg å inspirere forbrukere til å velge sunnere og ta smartere valg i hverdagen, sier Ezinne.

Carepacks følger Helsedirektoratets retningslinjer for anbefalte mengder med sukker, salt og fettyper, og gründerne brenner selv for å hjelpe forbrukerne med å ta sunnere valg.

- Vi ønsker ikke å være ekstreme, og går for å tilføre små, men riktige forandringer i folks snacks- og kostholdsvaner, sier Tonje Nordgård, CarePacks ernæringsspesialist.

For mer informasjon om CarePacks’ crowdfundingkampanje, kan du lese her.

Fakta: Crowdfunding