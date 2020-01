Radioen tok fyr

Takket være boligalarmen ble brannvesenet varslet umiddelbart og brannen raskt slukket.

CHRISTINA WIIK

Det er lørdag formiddag i begynnelsen av januar, og Christina Wiik er hjemme i eneboligen i Drammen og hviler etter en nattevakt som miljøterapeut. Plutselig blir hun vekket av at brannalarmen går og at hennes 15 år gamle sønn roper at det brenner.

- Jeg løper opp i 2. etasje og ser at det kommer røyk ut av den lukkede døren til soverommet. Samtidig hører jeg sirenen fra brannalarmen og noen som snakker til oss i gangen. Da kommer jeg på at vi har en sånn tale- og lytteenhet fra Verisure i gangen, forteller hun.





Gjennom Verisure Voice-boksen får alarmstasjonen snakket med Christina, og hun bekrefter at det brenner i huset. Dermed kontakter alarmoperatøren Buskerud brannvesen umiddelbart, og bare noen minutter etter at brannalarmen har gått er brannbiler på vei.

- Da tenkte jeg at nå vet folk at det brenner her og hjelpen kommer. Dermed følte jeg meg veldig trygg, til tross for at det brant på soverommet. Det er veldig betryggende at vi er koblet til en alarmstasjon som ordner opp når slikt skjer, ikke minst at de varsler brannvesenet umiddelbart, sier hun.

Fornøyd med kort responstid

Tryggheten om at hjelpen er på vei får henne til å tenke på helt andre ting. Hun henter brannslokkingsapparatet og forsøker å slukke brannen selv med skum.

- Røyken fortsatte å velte ut av soveromsdøren, så vi innså raskt at det var nytteløst å forsøke og slukke selv. Det var rett og slett ikke trygt, forteller Christina.

I stedet begynner hun å rydde unna julepynt, sko, tepper og andre gjenstander i gangen, både for å begrense skadene og for at brannvesenet enklere skal komme til. I tillegg lukker hun dører i 2. etasje for å begrense spredningen av røyk, samt åpner vinduer i 1. etasje for å få røyken til å trekke ut.

- Før vi visste ordet av det var det fire brannbiler og flere sykebiler på plass utenfor huset. Brannmannskapene dro vannslangene gjennom huset og opp i 2. etasje, og selve slukkingen tok bare noen minutter, sier Christina.

Hun er svært fornøyd med den korte responstiden og raske utrykningen.

- Jeg er overbevist om at dette var avgjørende for at det gikk så bra og at huset fikk såpass lite skader.





Radioen tok fyr

Årsaken til brannen er at de oppladbare batteriene i en DAB-radio plutselig tok fyr. Produsenten Pinell har tilbakekalt radioen fra markedet som følge av brannfaren.

BRANNEN SPREDTE SEG

- Radioen sto på gulvet ved siden av sengen, og brannen spredte seg fra gulvet til klærne som hang i skapet. Vi priser oss lykkelige over at brannen begrenset seg til soverommet, sier Wiik.

I den anledning kommer hun med en oppfordring.

- Ikke oppbevar eller lad elektriske apparater med oppladbare batterier på soverommet. Det kan begynne å brenne, og du vet aldri når det kan skje.

Som følge av episoden med radioen har Christina og mannen begynt å tenke annerledes på brann og brannsikring, og alarmanlegget i huset deres har blitt kraftig utvidet.

- Nå har vi røykvarslere i alle rom, også på soverommene, og vi har gått til innkjøp av flere brannslokkingsapparater. Man kan jo si at vi har lært litt av denne brannepisoden, sier Christina.

Når først uhellet skulle inntreffe, er hun veldig glad for at hun hadde boligalarm fra Verisure.

- Det å være tilkoblet en alarmstasjon, som sørger for å sende hjelp enten det er brann eller innbrudd, utgjør en stor forskjell. I vårt tilfelle reddet det huset, sier hun.