Annonsørinnhold i samarbeid med Noragent

Sommeren er rett rundt hjørnet, men utepilsen og fisketuren kan fort bli et myggmareritt. Takket være en fuktig mai med mye nedbør går vi trolig nok en myggsommer i møte. Heldigvis har det endelig kommet et nytt og effektivt våpen på markedet i kampen mot de utrivelige blodsugerne - Thermacell Myggjager. I følge Thomas Holmen-Jensen, daglig leder i Noragent, sikrer Thermacell Myggjager deg en myggfri sone på opptil 20 kvadratmeter.





Slik bruker du Thermacell Myggjager

Thermacell Myggjager er enkel i bruk. Den består av en liten ”matte” med et myggmiddel og en gassbeholder som plasseres i Thermacell-enheten. Enheten varmer opp matten slik at myggmiddelet frigjøres og danner en beskyttelse rundt enheten. Middelet er ufarlig for mennesker, men virker frastøtende på mygg og knott.

Dokumentert effekt

Thermacell Myggjager er en vitenskapelig utprøvd og patentert løsning. Dette er en rimelig og effektiv måte å sikre at dine favorittsteder blir myggfrie i sommer. – Så og si all mygg og knott innen en radius på 20 kvadratmeter blir borte, forteller Holmen-Jensen.

Bruk den vel så gjerne i marka som på terrassen



Thermacell Myggjager er finnes i flere ulike modeller - alle med den samme gode effekten. Velg den varianten som passer ditt behov best, enten du skal bruke den til tur- og friluftsliv, i hagen, på terrassen, på hytta eller på campingplassen.

Thermacell Myggjager har en veiledende pris som starter på kr. 469,- og er tilgjengelig hos forhandlere i hele landet som blant annet COOP, Joker og Spar, Europris, XXL, G-sport, Jernia, Felleskjøpet, Montér, Maxbo med flere.