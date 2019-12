Bjøndal fikk idéen om å starte sitt eget vikarbyrå da han selv var vikar i en barnehage i Haugesund etter militærtjenesten.

– Det er få menn i bransjen, og jeg så raskt at det var populært med vikarer som var menn. Jeg tenkte at det kunne ligge et potensiale her, forteller han.

Bjøndal etablerte «Supervikaren» som et lite enkeltpersonforetak i 2011. Selskapet tilbyr vikarer til private barnehager.

Fikk hjelp til å starte AS

I dag har han til enhver tid 10-15 vikarer i stallen sin. Selskapet har over 20 barnehager i Haugesund og nabokommunene på kundelisten, og Bjøndal har ambisjoner om at Supervikaren etter hvert kan vokse utenfor Haugesund-regionens grenser.

I 2014 gjorde Bjøndal selskapet om til et AS med hjelp av Starte-AS.no.

– I ettertid ser jeg at det var noe jeg burde gjort for lenge siden. Med en gang en har ansatte og en viss omsetning og ansvar, er AS et bedre valg enn enkeltpersonforetak. Og selve prosessen med å etablere et aksjeselskap var overraskende enkel og grei, sier han.

- Gir næringsdrivende en enklere hverdag

“Gjør det enkelt” er et av gründerens råd til andre etablerere. Han har utviklet et kalenderbasert bestillingssystem som gjør at kundene bestiller vikarer direkte på nett.

Enda flere fordeler med å starte AS

2012 ble det gunstigere å starte eget AS, med lavere krav til egenkapital og mulighet til å levere årsregnskap uten revisjon. Den nye aksjeloven i 2017 gjør ting enda enklere. I praksis åpner den nye loven for at du kan drive et AS helt uten papirer. Både lagring og signering av dokumenter kan nå skje uten at du trenger å putte en penn til papir.

Det blir også enklere å avholde generalforsamling. Fra før av kunne styret velge å avholde «forenklet generalforsamling» uten fysisk oppmøte. Nå trengs det ikke et eget vedtak om dette, og det er fritt frem for selskaper å avholde forenklet generalforsamling med mindre noen i styret motsetter seg det.

Les mer om endringene i aksjeloven som er relevante for AS her.