De vanligste tegnene på overgangsalder hos menn

Merker du at hårmanken blir mindre i takt med at midjemålet utvider seg? Eller at humøret er blitt like dårlig som sexlysten og nattesøvnen? – Alt dette er symptomer på overgangsalder hos menn, forklarer organisk kjemiker Rolf Wiggo Sandnes.

Noe av det mest dramatiske som skjer i kroppen hos menn i overgangsalderen er at testosteronnivået i kroppen reduseres. Og for mange fører testosteronreduksjon til plager som kan gå kraftig utover både den fysiske og psykiske helsen.

Han skal gå nærmere inn på de vanligste symptomene på mannlig overgangsalder og hva du kan gjøre for å få et bedre liv. Men først vil han svare på et viktig spørsmål.

Når starter overgangsalderen for menn?

Alle mennesker er forskjellige, og denne naturloven gjelder også for overgangsalderen hos menn – eller mandropausen som den også kalles. Mens noen opplever de første symptomene på overgangsalderen allerede i starten av 40-årene, vil noen først begynne å merke endringer i kroppen når de nærmer seg 50. Det eneste som er helt sikkert, er at alle som eldes vil komme i overgangsalderen før eller siden.

Rolf Wiggo Sandnes forteller at symptomene på overgangsalder sannsynligvis ikke oppleves før fylte 40 år.

– For de aller fleste menn starter overgangsalderen mellom 30 og 35 år om man kun tar i betraktning testosteronnivået. Men symptomene vil sannsynligvis ikke oppleves før du har bikket 40 år, forklarer Sandnes.

Det som skiller menns og kvinners overgangsalder, er først og fremst varigheten. Kvinnens overgangsalder, altså menopausen, holder på i to-tre år. Menns overgangsalder er derimot en tilstand som mer eller mindre varer livet ut.

Symptomer på overgangsalderen

Vektoppgang er et symptom på overgangsalder som menn vanligvis merker først.

– Mange vil merke at det legger seg fett rundt magen som er vanskelig å bli kvitt med trening. I tillegg blir det med alderen vanskeligere å bygge muskler. Hårtap er et annet synlig tegn på overgangsalderen hos menn, forklarer Sandnes.

Også søvnproblemer og depresjon er vanlige symptomer på overgangsalderen, sier kjemikeren:

– Mange merker at humøret blir mer ustabilt, og det er heller ikke uvanlig å kjenne på frykt og angst i langt større grad enn tidligere. Dessuten er potensproblemer og manglende sexlyst vanlige plager.

Hvordan takle overgangsalderen?

Tilskudd av riktige vitaminer, mineraler og urter vil kunne gi deg en bedre overgangsalder. Her er en oversikt over hva du bør tilføre kroppen:

B-vitaminer: Bidrar blant annet til å øke energi- og prestasjonsnivået, og til at du får mer ut av treningen. Tiamin er rik på B-vitaminer som bidrar til hjertets normale funksjon, mens B6 bidrar til å regulere hormonell aktivitet og redusere tretthet og utmattelse. B12 bidrar til å opprettholde psykologisk funksjon.

D-vitaminer: Styrker immunforsvaret.

Sink: Opprettholder kroppens testosteronnivå og øker sædkvaliteten.

Magnesium: Styrker musklene.

Fenugreek-urten: Bidrar til å å øke det frie testosteronet i kroppen.