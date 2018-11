Derfor vil du ikke bli kvitt «ølmagen» – til tross for regelmessig trening

Kjemper du for å spise sunt og trene regelmessig, men får fortsatt ikke redusert midjestørrelsen? For menn over 40 år kan det skyldes hormoner.

Har du lave testosteronverdier? Her kan du gjøre en enkel test

For mye magefett hos voksne menn kan skyldes at kroppen produserer eller frigjør for lite av det mannlige kjønnshormonet testosteron. Mangel på testosteron gjør det vanskeligere å miste vekt og opprettholde muskelstyrke. Med andre ord risikerer du å havne i en ond sirkel.

«Mangel på testosteron kan også føre til at du føler deg sliten, både mentalt og fysisk. Den seksuelle evnen og lysten reduseres, som igjen påvirker selvtilliten», sier organisk kjemiker Rolf Wiggo Sandnes.

Så, hva kan du da gjøre? Her er noen tips:

Pass på kostholdet. I løpet av årene reduseres forbrenningen, og du kan sannsynligvis ikke kan spise som du gjorde da du var 25 år uten å gå opp i vekt. Unngå spesielt kaloritunge kveldsmåltider.

Tren regelmessig – og reduser sitte/sofatiden. Noen timer på treningsstudioet hver uke styrker musklene, øker utholdenhet og forbrenningen. MEN mange av oss sitter altfor mye stille resten av uken: foran skjermen, i bilen eller i sofaen. Prioriter en gåtur, sykling, gå i trapper e.l. Når du sitter for mye rolig bør du ta en pause hver halvtime, en liten beinstrekk – eller en kort gåtur.

Andre løsninger? Trening, spise sunt og sove godt er viktig for testosteronproduksjonen, men du kan også hjelpe kroppen på veien med et tilskudd. Testosteronmangel kan kompenseres i form av testosterontabletter på resept fra en lege. Men det finnes også kosttilskudd som frigjør mer av det testosteronet du allerede har i kroppen – dette kan kjøpes uten resept.

Fotnote: Rolf Wiggo Sandnes er en organisk kjemiker og utdannet ved Universitetet i Oslo. I 25 år har han forsket på kontrastmedia og diagnostikk, blant annet hos Nycomed og Dynal Biotech. I dag jobber han som produktutvikler og har utviklet kosttilskuddet T+.