Økte nivået av fritt testosteron med 46% i gjennomsnitt

Ny studie: Nivået av fritt testosteron økte med 46%

Mengden av fritt testosteron hos menn begynner å synke allerede i 35 års alderen. Men det finnes hjelp – fra naturen. Ny forskning viser sammenheng mellom bukkehornskløver og mengden fritt testosteron i kroppen.

Menn har også overgangsalder. Den største forskjellen fra kvinnene er at mannen overgangsalder pågår over mye lenger tid. Eller fylte 30 år synker mengden av det mannlige kjønnshormonet testosteron sakte menn sikkert. Noen merker de første symptomene allerede i 40 års alderen, det kan handle om lavere energi og mindre sexlyst. Man legger også lettere på seg og mister muskelmasse.

I en nylig publisert studie (2017) bestående av 50 menn i alderen 35-65 år har FUROSAP™ (hovedingrediensen i T+) dokumentert en sammenheng mellom FUROSAP™ og mengden fritt testosteron i kroppen. Denne effekten ble målt etter 12 uker.

Bedre spermkvalitet

Nivåene av fritt testosteron økte med 46% i snitt for 90% av deltakerne. De inntok 500 mg Furosap™ (fenugreek ekstrakt) hver dag. Ved å øke mengden fritt testosteron kan man forbedre muskelmasse, styrke, utholdenhet, humør og gå ned i vekt.

I studien ble det også påvist et økt antall spermier hos 85,4% av deltakerne, samt at 14,6% av deltakerne fikk forbedret sædkvaliteten (størrelse og form på spermiene).

FUROSAP™ påvirker også humør og generell ytelse

I sammenheng med at deltakerne i studien fikk økt mengde fritt testosteron i kroppen, dokumenterte studien også signifikant effekt på humør, mental våkenhet, ereksjon og total ytelse.

Rolf Wiggo Sandnes er organisk kjemiker og produktspesialist for kosttilskuddet T+ hvor hovedingrediensen er Furosap™.

– Det er ikke alle som er berettiget medisinsk behandling med legemiddel til tross for at de har ulike symptomer som muskelsvinn, vektøkning, sliten og slapp, mindre sexlyst og dårlig humør, sier han. Takket være sitt innehold av bukkehornskløver og Zink kan T+ bidra til at mengden fritt testosteron øker i kroppen, noe som har flere fordeler i overgangsalderen

Bukkehornskløver er en urt som vokser i Middelhavsområdet og i sydøst Asia.

Om studiet

Dette studiet er godkjent og gjennomført ihht Internasjonale etiske retningslinjer og funnene er rapportert i internasjonale annerkjente journaler/tidsskrifter. Det er også gjennomført godkjente utvidede oppfølgingsstudier på sikkerhetsparametre som inkluderte blodanalyse. Resultatet slår fast at produktet er helt trygt å bruke. Les mer om studiet her: http://www.medsci.org/v14p0058.htm