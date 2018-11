Optimalt testosteron gir stor helsegevinst

Testosteron er det primære mannlige kjønnshormonet som er vesentlig for blant annet seksualfunksjon, mental helse og for utviklingen av økt muskelmasse. Det er derfor en selvfølge at livskvaliteten kan reduseres i takt med et synkende testosteronnivå. For det er nettopp det som skjer for mange menn i 40-årsalderen – den naturlige testosteronproduksjonen svekkes.

Har du symptomer på svekket testosteronproduksjon?

Ta testosterontesten her.





Man kan teste testosteronnivået hos legen sin og få tesosteronmedisiner dersom symptomene er alvorlige. Medisinene kan gi bivirkninger for enkelte, og derfor kan et kosttilskudd som inneholder furosap være et bedre alternativ. Furosap har vist seg å øke det frie testosteronet med 46 prosent i gjennomsnitt. Kosttilskuddet T+ inneholder furosap, i tillegg til sink som bidrar til å opprettholde normale testosteronnivåer.

Dersom du sliter med å oppnå resultater av treningen kan det være et av symptomene på overgangsalder og svekket energinivå.

Mer energi

Søvn, kosthold og trening er ofte de viktigste faktorene når man vil øke energinivået. Men dersom du sover godt, spiser riktig og er aktiv kan lav energi være et av symptomene på overgangsalder og svekket testosteronproduksjon. Og har du først dette symptomet kan det også hende at du sliter med å oppnå resultater av treningen. Øker du mengden av fritt testosteron i kroppen kan graden av tretthet og utmattelse bli redusert. I tillegg vil både immunforsvaret og benbygningen bli styrket.

Høyere selvtillit

De fleste vet at testosteron henger sammen med mannens seksuelle drifter, men det få vet er at hormonet også har stor innvirkning på selvtilliten. Menn som opplever hormonelle forandringer merker samtidig at fysisk og psykisk helse er i endring. Det kan gi en knekk i selvtilliten og mange menn havner i den såkalte «40-årskrisa» som utløser impulsive handlinger som motorsykkel-kjøp og påmelding til birken. Mange ler av det, men for de det gjelder kan det være alvorlig. En tilleggsfaktor til dårligere selvtillit er nedsatt sexlyst og potensproblemene som hormonforandringere gjerne fører med seg. Daglig inntak av kosttilskudd som bidrar til å frigjøre mer testosteron i kroppen kan over tid gjør at de hormonelle svingningene stabiliseres, og det bidrar gjerne bedre sexlyst og potens, og til at man blir tryggere på seg selv og får mer indre ro.