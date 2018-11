Ta testen: Har du lave testosteronverdier?

Lurer du på om testosteronnivået ditt er lavt? Eller er du bare nysgjerrig på hvordan det ligger an? Denne enkle testosterontesten gir deg en indikasjon.

Det mannlige kjønnshormonet testosteron bidrar til at menn blant annet får mørk stemme, kraftig hårvekst, store muskler og mulighet til å reprodusere seg. I 20-årene og starten av 30-årene er testosteronnivået på topp – før det sakte men sikkert blir lavere.

Vektøkning og mindre sexlyst

– For mange fører denne reduksjonen til plager som kan gå ut over den fysiske og psykiske helsen, sier Rolf Wiggo Sandnes, organisk kjemiker. Vanlige symptomer er vektøkning, mindre muskler, håravfall, sliten og trøtt, samt mindre sexlyst.

Måling av testosteronnivå

Ett normalt testosteronnivå for menn ligger mellom 200 og 1 200 nanogram pr desiliter. For å få et tydelig svar på om du har testosteronmangel, bør du ta en blodprøve hos fastlegen. Men det finnes imidlertid en langt enklere måte å få svar på hvordan det ligger an.

ADAM (The Androgen Deficiency in Aging Males) er en enkel testosterontest som kan gi deg en indikasjon. Testen går ut på at du svarer på 10 enkle spørsmål om deg selv, før du får du en score.

Høy score: Over 80%

Middels score: 50-80%

Lav score: Under 50%

Få svar på om du bør ta grep

Scorer du høyt trenger du ikke bekymre deg for lavt testosteronnivå ennå, og bør heller konsentrere deg om å forebygge.

Middels eller lav score er ikke nødvendigvis farlig, men gir en pekepinn på at du bør ta grep. Hos enkelte menn blir testosteronnivået såpass svekket at de må få behandling i form av testosterontilskudd, mens andre klarer å øke testosteronnivået naturlig ved å ta smarte livsstilsvalg.

– Det er ikke alle som er berettiget medisinsk behandling med legemiddel, til tross for de plagene man har, slik som mindre muskelmasse, lav sexlyst og depresjon, sier Rolf Wiggo Sandnes.

Kosttilskuddet T+ er utviklet for menn som har testosteronverdier som har begynt å minske.

