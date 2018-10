Den lumske ulmebrannen

En ulmebrann er forbrenning av materiale uten synlig flamme, men ofte med dannelse av røyk. Nærmere 20 prosent av registrerte bygningsbranner i 2017 var ulmebranner, mens 24 prosent var flammebranner, ifølge tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Bergen pris på boligalarm. Ta testen her.

- Ved en boligbrann teller hvert sekund, og det skumle med en ulmebrann er at den kan ta lang tid å oppdage. Den sender ikke ut flammer, men produserer ofte giftig røyk, forklarer sikkerhetsekspert Dagfinn Thorkildsen i Verisure.

En typisk ulmebrann starter i materialer som madrasser, puter og tepper, men også i forbindelse med elektriske anlegg.

- Det kan være en laptop som lader oppå en tynn duk, sigarettglo som faller mellom sofaputene eller klær som dekker til en varmeovn. Her gjelder det altså å være årvåken og klar over hvorfor en ulmebrann oppstår og ikke minst hvordan den utvikler seg, sier Thorkildsen.

Lumsk ulmebrann

Tall fra DSB viser at 25 personer omkom i brann i Norge i fjor. Det er det laveste antallet siden registrering av omkomne startet i 1979. Men i gjennomsnitt har det hvert år omkommet 64 personer i brann i Norge i perioden 1979-2017.

- Det er ingen tvil om at ulmebrann er veldig skummelt. Den giftige røyken som produseres i en ulmebrann er dessverre en årsak til flere dødsfall. Dessuten er det en lumsk type brann som plutselig kan gå over i flammer, sier Thorkildsen i Verisure.

Om det oppstår en boligbrann hjemme hos deg, er det absolutt viktigste at du oppdager den raskt og kommer deg ut i tide. Hvert sekund teller. Hurtig og korrekt varsling øker sjansen for at man rekker å evakuere før det er for sent. Derfor er det viktig at du har røykvarslere som fungerer, og at det er riktig type.

Ta testen – Få pris på alarm!

To typer røykvarslere

Det finnes to ulike hovedtyper av røykvarslere, optiske og ioniske. Disse oppdager branner på forskjellige måter. Optiske røykvarslere oppdager røykutvikling fra ulmebranner betydelig raskere enn ioniske røykvarslere, og vil varsle før åpne flammer utvikler seg.

- Optiske røykvarslere fungerer slik at når kammeret i røykvarsleren blir fylt med røykpartikler, blir lyset reflektert og treffer fotocellen – og røykvarsleren blir utløst. Optiske røykvarsleren er dermed mer egnet til å oppdage større røykpartikler som blir produsert av langsomme ulmebranner, forklarer sikkerhetsekspert Thorkildsen.

Ønsker du pris på alarm?

Anbefaler optiske røykvarslere



Både Norsk brannvernforening og Direktoratet for samfunnssikkerhet anbefaler optiske røykvarslere i norske hjem.

Om du har installert boligalarm, sørger alarmselskapet for at du har optiske røykvarslere, samt at du har tilstrekkelig med røykvarslere og at de er korrekt montert. I tillegg er det viktig at røykvarslerne er seriekoblet. Det betyr at alle går i alarm samtidig så fort én av dem oppdager røyk.

- Våre røykvarslere er optiske, trådløse og seriekoblede, samt koblet til en alarmstasjon. Om det skulle oppstå branntilløp og røykutvikling hjemme hos deg, blir du og familien vekket av en sirene - og med de nyeste systemene også en stemme fra ALLE røykvarslerne som forteller at det brenner. Dessuten varsles alarmstasjonen umiddelbart og iverksetter riktige tiltak, sier sikkerhetsekspert Dagfinn Thorkildsen i Verisure.