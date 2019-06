Knapp

Stadig flere nordmenn skaffer seg boligalarm. Ifølge tall fra NHO Service har 19 prosent av alle boliger i Norge alarm, noe som tilsvarer nesten en halv million. Med 30 års erfaring og nesten 250.000 kunder i Norge er Verisure markedsleder i boligalarmbransjen.

Ifølge sikkerhetsekspert Kenneth Hovde Omdal i Verisure er det mange gode grunner til å ha en døgnovervåket boligalarm.

– Vi erfarer at det å sikre seg selv, familien og eiendelene sine mot brann og innbrudd er de mest åpenbare årsakene til å ha en boligalarm. Samtidig er stadig flere også opptatt av andre funksjoner som vannalarm og SOS-alarm, forteller han.

I tillegg tilbyr flere leverandører, som Verisure, smarte tilleggstjenester til alle som ønsker en mer praktisk hverdag og kombinere sikkerhet med dette – et såkalt «smarthjem».

– Det kan være alt fra kameraovervåkning, elektronisk dørlås, kodebrikke til inngangsdøren og smartkontakter som gjør at du kan styre elektriske apparater via en egen app på mobiltelefonen, forteller Hovde Omdal i Verisure.

Brannalarm

I 2018 ble det registrert 2008 boligbranner i Norge – en økning på nesten ti prosent fra året før, ifølge den offisielle brannstatistikken fra DSB.

Ved en boligbrann teller hvert sekund. Derfor er det viktig å ha et brannalarmsystem med røykvarslere som varsler raskt. Alle boliger i Norge er pålagt å ha minst én røykvarsler i hver etasje som skal kunne høres tydelig i alle oppholdsrom og soverom – selv med lukket dør.

– Vi anbefaler at du har minst én røykvarsler for hver 60 kvadratmeter, samt at du har røykvarsler på alle soverom og øverst i trapperom, sier sikkerhetseksperten i Verisure.

Verisures røykvarslere er både optiske og seriekoblede. Optiske røykvarslere anbefales av Norsk brannvernforening og oppdager røykutvikling fra ulmebranner før åpne flammer utvikler seg. Har du seriekoblede røykvarslere, går brannalarmen i hele boligen samtidig.

– Verisures røykvarslere varsler dessuten med både sirene og stemme, noe som øker sjansen for at hele familien skal våkne dersom alarmen går mens man sover, sier Hovde Omdal i Verisure.

Med røykvarslere som er overvåket døgnet rundt av en alarmstasjon, kan du være trygg på at branntilløpet oppdages raskt.

– Ved utløst alarm vil vår alarmstasjon umiddelbart kontakte de som er i boligen og tilkalle vekter og varsle nødetatene, slik at du kan føle deg helt, helt sikker, sier Hovde Omdal.

Innbruddsalarm

I Norge ble det anmeldt 1746 tilfeller av grovt tyveri fra bolig i 2018 – en nedgang på over 50 prosent de siste fem årene. Det at en stor andel av norske husstander har boligalarm og andre sikringstiltak, bidrar ifølge rapporten til nedgangen.

– All erfaring viser at innbruddstyver velger bort boliger med døgnovervåket alarm. Synlige alarmskilt, sjokksensorer som oppdager tyvene før de bryter seg inn, kameradetektorer med bevegelsesessensorer og avskrekkende sirenelyd gjør en bolig med alarm til et svært lite attraktivt innbruddsobjekt, sier sikkerhetseksperten i Verisure.

Dersom du likevel er uheldig og blir utsatt for et innbruddsforsøk eller innbrudd, vet du at erfarne alarmoperatører passer på døgnet rundt.

– Bruk skallsikring

Sikkerhetsekspert Hovde Omdal anbefaler å bruke skallsikring dersom noen er hjemme.

– Med skallsikring bestemmer du selv hvilke deler av alarmsystemet som skal være aktiv, for eksempel om natten eller når barna er alene hjemme. Tilbakemeldingen fra våre kunder er at denne funksjonen bidrar til at de føler seg ekstra trygge, sier han.

Som eneste alarmselskap på markedet tilbyr Verisure en tale- og lytteenhet som sikrer rask direktekontakt mellom alarmstasjonen og de som befinner seg inne i boligen.

– Når alarmen går, kan alarmoperatørene via «Verisure Voice» lytte inn i boligen og raskt danne seg et bilde av situasjonen. Tyver skremmes effektivt bort når de hører at vi har bilder av dem og at vekter og politi er på vei, forklarer Hovde Omdal i Verisure.

