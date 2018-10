Gjør hytta trygg og klar for ny sesong

Stadig flere nordmenn realiserer drømmen om egen hytte, og ifølge Statistisk Sentralbyrå finnes det omtrent 427.000 hytter i Norge. I tillegg kommer nesten 33.000 helårsboliger og våningshus som benyttes som fritidsbolig.

– Jeg frykter at mange slurver med sikkerheten på hytta. Nordmenn investerer så mye tid og penger i fritidsboligen at de absolutt burde installere alarm der også. Det hjelper lite med alarm hjemme om det brenner på hytta, sier sikkerhetsekspert Dagfinn Thorkildsen i alarmselskapet Verisure.

Ekstra trygghet

Verisure tilbyr en kontinuerlig overvåket og pålitelig innbrudds- og brannalarm med umiddelbar varsling og rask hjelp, inkludert overvåkning av batteriene i røykvarslerne. En alarm gir trygghet, enten du er til stede på hytta eller ikke. Dessuten vet vi at alarmskiltene virker preventivt på innbruddstyver, sier Thorkildsen.

Ifølge tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) rykket brannvesenet ut til 115 hyttebranner i 2017. Det er viktig å være klar over at det er eieren som har ansvaret for at hytta har tilstrekkelig med røykvarslere og nødvendig slokkeutstyr.

Det er populært å fyre i peisen på hytta, men husk å håndtere askeavfallet på en forsvarlig måte.





– De klassiske rådene som å aldri gå fra levende lys, å håndtere askeavfall på en forsvarlig måte, å sjekke skorstein og ildsted samt å se etter lekkasjer på slanger, rør eller koblinger på et propanlegg, er også viktige for å forebygge brann, sier Thorkildsen.

Uansett vil en alarm på hytta være en trygghet når du ønsker å sikre dine nærmeste og dine eiendeler mot både brann og innbrudd.

Oppvarmet hytte

Ikke nok med at en alarm sikrer hytta mot innbrudd og brann; du får også tilgang til en rekke smarte funksjoner som garantert vil gjøre hyttelivet ditt enklere. Du kan styre både varme, lys og låssystemet via Verisure-appen til mobiltelefonen.

– Har du oljeovn eller panelovn koblet til en smartkontakt, kan du selv skru dem på via Verisure-appen på mobiltelefonen. Da kan hytta di være varm når du kommer frem, og det er spesielt nyttig om vinteren, sier Thorkildsen.

En smartkontakt kan varme opp hytta for deg før du kommer.

Med smartkontaktene kan du også styre innebelysningen. Ved avreise kan du ved hjelp av smartkontakter bruke appen til å dobbeltsjekke at alle elektriske apparater er skrudd av, og dermed minimere faren for brann.

– Ingenting er mer irriterende enn å snu halvveis for å sjekke om kaffetrakteren er skrudd av på hytta. Om den er koblet til en smartkontakt, kan du selv sjekke og eventuelt skru den av via appen på mobiltelefonen – uansett hvor du befinner deg, forklarer Thorkildsen.

Nøkkelfri hyttehverdag

Nå finnes det også moderne og praktiske løsninger for en nøkkelfri hyttehverdag. Investerer du i den elektroniske dørlåsen Yale Doorman, kan denne integreres i alarmsystemet. Da kan du både åpne og lukke døren fra appen på mobiltelefonen, og du trenger ikke lenger nøkkel for å komme inn.

– En elektronisk dørlås er en god investering, spesielt om det er flere som benytter hytta. Du trenger heller ikke å reise opp på hytta for å åpne opp for eventuelle håndverkere. Dette fikser du fint hjemmefra via appen, avslutter Dagfinn Thorkildsen.

Nå kan smarttelefonen din fungere som lås til døren til hytta.