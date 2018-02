Ikke slurv med brannsikringen

I 2016 rykket Brann- og redningsvesenet ut til 8851 branner i Norge. 35 prosent av disse var bygningsbranner. Selv om det heldigvis går bra med de aller fleste som er involvert i brann, omkom dessverre 40 personer (23 menn og 17 kvinner) i brann i 2016.

Statistikk fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap viser at halvparten av alle dødsbranner skjer i boliger som ikke har fungerende røykvarslere. Ifølge sikkerhverdag.no sover rundt 500.000 nordmenn hver natt med en røykvarsler som ikke virker, eller som er plassert slik at den ikke høres.

Sikkerhetsekspert Kenneth Hovde Omdal.

- Disse tallen er veldig dystre, og ikke minst tankevekkende. Det er ingen tvil om at mange nordmenn ikke gjør nok for å sikre seg mot brann i egen bolig. Mange tragiske brannulykker kunne vært unngått om vi ikke hadde slurvet med brannsikringen, sier sikkerhetsekspert Kenneth Hovde Omdal i Verisure.

FEM DÅRLIGE UNNSKYLDNINGER FOR Å SLURVE MED BRANNSIKRINGEN:

1. Jeg trenger det ikke.

I januar 2016 trådte den nye forskriften om brannforebygging i kraft. Den slår fast at du MÅ ha minst én røykvarsler i hver etasje som skal kunne høres tydelig i alle oppholdsrom og soverom - selv med lukket dør. I tillegg MÅ du ha slukkeutstyr, enten det er husbrannslange eller håndslukker.

- Dette er altså ikke et spørsmål om å trenge eller ikke trenge. Det handler om at alle boliger må ha røykvarsler, og det er boligeiers plikt å sørge for at dette er i orden, sier sikkerhetsekspert Omdal.

Verisure anbefaler at du har minst én røykvarsler for hver 60 kvadratmeter, samt at du har røykvarslere på alle soverom og øverst i trapperom.

- Lar du oss gjøre jobbe med installasjonen, sørger vi for at du har riktig røykvarslere og tilstrekkelig med røykvarslere, samt at de er korrekt montert og at de fungerer, sier Kenneth Hovde Omdal i Verisure.

2. Det er for dyrt.

Hvor mye penger man ønsker å bruke på brannsikring er selvsagt individuelt. Vi oppfordrer derfor alle til å spørre seg selv: «Er det her jeg bør spare penger?».

Den enkleste brannsikringen du kan ha er frittstående røykvarslere som koster alt fra noen hundrelapper til over tusen kroner per stk. Den mer avanserte og tryggeste løsningen er å ha røykvarslere som er optiske, seriekoblet og knyttet til en døgnovervåket alarmstasjon.

- Avhengig av størrelse på boligen, antall komponenter og en del andre faktorer, betaler du et sted mellom 15 og 20 kroner dagen for boligalarm fra Verisure. Det er en lav pris for trygghet hvis en brann eller en annen nødsituasjonen skulle oppstå, sier sikkerhetsekspert Kenneth Hovde Omdal.

3. Det passer ikke inn hjemme hos meg.

Røykvarslere kommer i ulike former, størrelser og fargenyanser, så her gjelder det å finne en som passer boligen din. Verisure utvikler sine egne alarmkomponenter, og fokuserer blant annet på innovativt og moderne design.

- I løpet av høsten har vi for eksempel lansert ny kameradetektor, som blant annet er utviklet for å passe inn og ikke bli for dominerende i hjemmet, sier Omdal i Verisure.

4. Jeg har ikke tid.

Mange føler at tiden ikke strekker til i en travel hverdag, og betegnelsen tidsklemma er blitt et moteord.

Brannsikring er åpenbart noe man bør prioritere. Det å selv skru opp tilstrekkelig med frittstående røykvarslere på riktig sted i boligen, er verken komplisert eller tidkrevende.

- Ønsker du heller en profesjonelt døgnovervåket brannalarm med umiddelbar varsling og rask hjelp, tar du kontakt med Verisure. Vi utfører en sikkerhetsbefaring for å kartlegge ditt behov, og så avtales en dato for installasjon. Befaringen og installasjon tar maksimalt tre timer. Det er ganske lite tid for å sikre boligen din med markedets beste brannsikring, sier sikkerhetseksperten.

5. Det skjer ikke meg.

De vanligste årsakene til boligbrann i Norge er gjenglemt mat på/i komfyren, levende lys og elektriske feil. Sistnevnte inkluderer feil på det elektriske anlegget og feil bruk av elektriske installasjoner.

- Ingen planlegger en brann hjemme hos seg selv. Selv om du tar en rekke forholdsregler og er veldig forsiktig, kan du aldri være helt sikker på å unngå brann. Det er derfor det lønner seg å være best mulig forberedt, slik at ikke liv og verdier går tapt, avslutter sikkerhetsekspert Omdal.

