Verisures alarmstasjon i Oslo er den største i Norge og blant Europas mest moderne. Alarmstasjonen er bemannet med alarmoperatører som overvåker nærmere en kvart million bolig- og bedriftsalarmer over hele landet døgnet rundt, året rundt. Operatørene aksjonerer på omtrent én million hendelser årlig, og 2018 har vært et travelt år på Verisures alarmstasjon.

Verisures egne tall for 2018 viser en økning i antallet registrerte tilfeller av boligbranner på hele 31 prosent fra 2017, og så mye som 46 prosent fra 2016.

Espen Øverås, sjef for Verisures alarmstasjon, synes den kraftige økningen i antall boligbranner hos kundene er overraskende.

– Med tanke på all informasjon som er tilgjengelig om brannsikkerhet, og all energien både vi, brannvesenet og andre aktører bruker for å forhindre brann, er det svært overraskende at tallene øker - og i hvert fall såpass mye, sier han.

Mai var måneden med flest registrerte boligbranner i 2018, og faktisk den enkeltmåneden med høyest frekvens av branntilfeller blant Verisures boligkunder på åtte år.

Videre viser statistikken at det var flest branner på fredager i fjor, og tidsperioden mellom klokken 18 og 19 var mest utsatt for brann.

Statistikken for 2018 viser at det er de klassiske brannårsakene som gjentar seg, som tørrkok/tørrstek og feil på eller feil bruk av elektriske apparater. Dessuten er det en del pipebranner og branner som skyldes bruk av levende lys.

- De økende tallene og gjentakende brannårsakene indikerer at altfor mange slurver med brannsikkerheten, og det er skremmende. Om alle hadde vært litt nøyere med brannsikringen, kunne mange branntilløp og branner vært unngått, sier Øverås.

Tidlig varsling redder liv

Ifølge tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skjer halvparten av alle dødsbranner i boliger som ikke har fungerende røykvarslere. Derfor er det viktig å ha et brannalarmsystem som varsler tidlig ved en boligbrann.

Espen Øverås i Verisure anbefaler røykvarslere som er overvåket døgnet rundt av en alarmstasjon.

- Da kan du alltid være sikker på at røykvarslerne i boligen din fungerer. Ved utløst alarm vil vår alarmstasjon umiddelbart kontakte de som er i boligen og tilkalle vekter og varsle nødetatene. Det kan være avgjørende når sekundene teller, sier han.

Verisures røykvarslere er også optiske, trådløse og seriekoblede. Med seriekoblede røykvarslere går brannalarmen i hele boligen samtidig.

- Våre røykvarslere varsler dessuten med både sirene og stemme, noe som øker sjansen for at hele familien skal våkne dersom alarmen går mens man sover, avslutter Øverås.

Tallene er registrerte reelle branntilløp/branner hos Verisures privatkunder, justert for selskapets kundebase.