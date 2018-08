Med boligalarm får du en trygg skolestart.

Etter en lang sommerferie starter skolen igjen for de aller fleste i uke 34. Hundretusenvis av barn i alle aldre er klare for å innta klasserom over hele landet, og for mange av disse er det aller første gang.

Enten du har en førsteklassing eller litt eldre skolebarn, er høstens skolestart preget av forventninger og spenning - og mange gleder seg til å se klassekameratene igjen etter ferien.

Trygg med boligalarm

Men skolestart kan også vekke bekymring hos både store og små, spesielt når det gjelder de yngste barna. De færreste foreldre har muligheten til å være til stede når barna kommer hjem fra skolen. Dermed må mange barn sørge for å låse seg inn i boligen på egenhånd.

Som forelder er det ikke uvanlig at utryggheten kommer snikende når du vet at barna kommer hjem til tomt hus tidlig ettermiddag. Løsningen kan være å skaffe seg en boligalarm og installere elektronisk dørlås.

- Med boligalarm kan du være trygg på at det verken er uønskede gjester eller brann i boligen når barna kommer hjem fra skolen, sier sikkerhetsekspert Kenneth Hovde Omdal i alarmselskapet Verisure.

Når barna har kommet hjem, kan de selv sette på skallsikring eller voksne kan gjøre det for dem via appen. Det betyr at alarmen er aktiv på dører og vinduer, altså i ytterkant av boligen.

- Dette innebærer at barna kan bevege seg som normalt inne i boligen, samtidig som at ingen uvedkommende kommer inn uten at alarmen utløses, forteller Omdal.

Få beskjed via mobilen

Når barna kommer hjem, får du direktevarsling på SMS eller pushvarsling via Verisure-appen når døren låses opp og alarmen slås av.

- De færreste ønsker å overvåke barna sine, men vil gjerne ha beskjed når de er kommet hjem. Derfor er dette en av de mest populære funksjonene i appen vår. Da trenger du heller ikke å ringe barna hver eneste dag for å høre om de er trygt hjemme, sier sikkerhetseksperten i Verisure.

Elektronisk dørlås

Installerer du en elektronisk dørlås, som Yale Doorman, slipper både du og barna å holde styr på nøkler.

Sikkerhetsekspert Kenneth Hovde Omdal

- Døren låses enkelt opp med en sekssifret kode, og alarmen slås av samtidig. Om du eller barna glemmer koden, kan døren åpnes via en app på mobiltelefonen. Det er veldig praktisk. Dessuten kan hvert familiemedlem ha en egen kode, slik at man via appen får vite hvem som låser seg inn, sier Kenneth Hovde Omdal.

Opplæring

Sikkerhetseksperten understreker viktigheten av å ta en ordentlig prat med barna om boligalarmen og dens funksjoner.

- Det er viktig med god opplæring i boligalarmen for å skape trygghet rundt dens funksjoner, samt å forklare barna at det ikke er noe leketøy. Utløs gjerne alarmen noen ganger som en test, slik at barna kjenner til sirenen og prosedyrene om det skulle oppstå en reell situasjon. Husk å presisere viktigheten av å ikke dele koder og kodebrikker med andre, avslutter Kenneth Hovde Omdal i Verisure.

