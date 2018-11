Sikrer både barn og kjæledyr med boligalarm

Familien Steenberg Vangen har hunden Chili og kattene Nora og Selena, og både tobente og firbente er sikret med boligalarm fra Verisure. – Noen tror kanskje at boligalarm og kjæledyr ikke lar seg kombinere, men det stemmer ikke. Vi har hatt begge deler i mange år, og det har fungert utmerket, sier Pål Steenberg Vangen.

Mange norske husstander har kjæledyr, alt fra de mer tradisjonelle som hund og katt, til hamster, kanin, rotte og undulat. Når man først har skaffet seg kjæledyr, er det lett å tro at dette ikke kan kombineres med boligalarm, fordi dyrenes bevegelser i boligen kan utløse falsk alarm når man er på jobb eller skole.

Beregn pris på boligalarm. Ta testen her.

Ifølge sikkerhetsekspert Kenneth Hovde Omdal i Verisure er det absolutt ikke noe problem å ha både boligalarm og kjæledyr.

- Enten det er hund, katt, hamster eller papegøye, løser man det ved å justere kameradetektorenes sensitivitet etter hvor mye kjæledyrene veier – helt opp til 35 kilo. Da unngår du både falsk alarm og sørger for at de er trygge hjemme når du er på jobb eller skole, sier hun.

Mine sider

Sikkerhetseksperten forteller at du på Mine sider på verisure.no selv kan legge inn informasjon om hvor mange kjæledyr du har og hvor disse oppholder seg i boligen. Det kan nemlig være lurt at ikke kjæledyret har tilgang til hele huset når du er borte.

- Ikke bare er dette svært nyttig informasjon for både alarmsentralen og brannmannskap ved en eventuell utrykning, men da kan du ha vanlig sensitivitet på fotodetektoren i de rommene der kjæledyrene ikke oppholder seg, sier Omdal.

Hun råder de som har større kjæledyr med tilgang til hele huset om å bruke skallsikring.

- Veier kjæledyret ditt over 35 kilo og er stort, kan det være risiko for falske alarmer. Da kan du heller benytte skallsikringen, og likevel føle deg trygg på at alarmstasjonen blir varslet ved både innbrudd og brann, forteller sikkerhetseksperten.

Ønsker du pris på alarm?

Hund, katter og boligalarm



Nordøst i Oslo bor familien Steenberg Vangen i et rødt, hjemmekoselig rekkehus: Far Pål (44), mor Louise (41) og barna Helena (12) og Fredrik (15).

I tillegg har de hunden Chili og kattene Nora og Selena. Chili er av rasen «toller» og har vært i familien i omtrent ett år, mens kattene er henholdsvis to og et halvt og fire år gammel.

- Vi har alltid vært en dyrekjær familie og har bestandig hatt kjæledyr. Barna tar ansvar og er veldig flinke til å ta vare på dem, sier Pål Steenberg Vangen.

Helt siden de flyttet inn i rekkehuset i 2001 har de hatt boligalarm fra ulike leverandører: først Vekterselskapet, så Hafslund og nå Verisure. I starten hadde de bare innbruddsalarm, men etter en skummel episode med ulmebrann på et soverom for mange år siden skaffet de seg også røykvarslere.

- Det var en spotlight som hadde løsnet og havnet i en haug med klær, og det startet en ulmebrann. Heldigvis oppdaget jeg dette ganske raskt som følge av røykutviklingen og at jeg var på badet like ved siden av. Jeg kastet hele haugen med klær i badekaret og fikk slukket ulmebrannen. Det var bare flaks at det gikk så bra. I verste fall kunne hele huset brent ned, sier Pål Steenberg Vangen.

Det gikk ikke mange dager før han kontaktet alarmselskapet og bestilte røykvarslere til hele boligen. Samtidig benyttet han muligheten til å legge om til et trådløst alarmanlegg.

- Vi har nå hatt alarmsystemet fra Verisure i noen år, og er veldig fornøyd med det. Heldigvis har vi aldri opplevd innbrudd eller forsøk på innbrudd, og jeg er sikker på at alarmskiltene har en preventiv effekt, sier han.

Ta testen – få pris på alarm.

Flittig bruker

Når familien Steenberg Vangen er ute av huset eller på reise, benytter de alarmen flittig. Også når hunden og kattene er alene hjemme en gang i blant, sikrer de boligen med alarmen. Kattene kan gå fritt i hele huset og oppholder seg ofte i 2. etasje, mens hunden Chili har 1. etasje som tumleplass.

Pappa Pål har vært inne på Mine sider og lagt inn vekten på kjæledyrene for å styre fotodetektorens sensitivitet.

- Vi har alltid på alarmen når vi er ute, og når Chili og kattene er hjemme alene, har vi heller aldri hatt noen problemer med falsk alarm, forteller Pål Steenberg Vangen.

Dessuten er de flinke til å benytte skallsikring om natten, der kun alarmen på ytterdører og vinduer aktiveres.

- De siste vi gjør før vi legger oss til å sove om kvelden, er å sette på skallsikringen via appen. Da sover vi trygt og godt alle sammen, avslutter han.

Foto: Privat