Knapp

Sommerferien er like rundt hjørnet, og mange forbereder seg nå på å reise bort. Da er det også viktig å ta noen forholdsregler før du drar fra boligen.

– Vår erfaring er at innbruddstyvene slett ikke tar ikke fri om sommeren, og tallene fra i fjor understreker at juli er en måned man bør være ekstra på vakt mot innbrudd, sier sikkerhetsekspert Kenneth Hovde Omdal i Verisure.

Statistikk fra Verisure viser at juli i 2018 var den måneden med flest registrerte innbrudd blant selskapets boligkunder på over åtte år. Tallene er nesten en dobling i antall innbruddstilfeller fra juli 2017, og det høyeste innbruddstallet i en enkeltmåned siden mars 2010. Det bekymrer sikkerhetseksperten i Verisure.

– Både den offisielle statistikken fra politiet og våre egne tall viser at det er en generell nedgang i antall innbrudd i Norge, og det at stadig flere nordmenn installerer boligalarm bidrar ifølge politiet til nedgangen. Derfor er det spesielt urovekkende at innbruddstallet i juli i fjor var rekordhøyt, sier Hovde Omdal.

Knapp

Det er veldig kjedelig å komme hjem til et rundstjålet og endevendt hus, så sikkerhetseksperten oppfordrer alle til å sikre boligen ekstra godt før man reiser bort i sommer.

Her er hans tips:

1. Få det til å se ut som om du er hjemme.

Få naboen eller bekjente til å passe på boligen din mens du er borte. Ved å ta inn posten, vanne blomstene, klippe gresset og fylle søplekassen, tror innbruddstyvene at noen er hjemme. En kaffekopp på kjøkkenbenken og et ubrettet pledd i sofaen er også smart. Da er sannsynligheten mindre for at tyvene forsøker å bryte seg inn.

2. Se opp for «merking» av boligen.

Det er et kjent triks for en innbruddstyv å «merke» boligen med en mynt på trappen, papirbit i dørsprekken eller teip på dørhåndtaket. Dersom disse objektene ikke fjernes, antar tyvene at ingen er hjemme. Dette bør også venner og naboer være oppmerksom på når de passer på boligen din mens du er på ferie.

3. Ikke frist innbruddstyven unødvendig.

Vær nøye med å rydde vekk gjenstander som har høy verdi og er enkle å få med seg, slik som nettbrett, bærbare PCer og smykker. La heller ikke penger ligge synlig fremme. Lukk dørene inni boligen, så begrenser du også innsynet.

4. Gjør det vanskeligere å bryte seg inn. Vær sikker på at du har lukket og låst både ytterdører og vinduer før du reiser. Ta gjerne en ekstra runde i rom du ikke oppholder deg så ofte i, slik som kjellerstuen eller loftsstuen. Rydd også unna eller lås fast stigen, gardintrappen og andre objekter som kan benyttes til å klatre inn av vinduene.

5. Installer døgnovervåket alarm. Har du døgnovervåket alarm er det alltid noen som passer på boligen din. Synlige alarmskilt, sjokksensorer som oppdager tyvene før de bryter seg inn, kameradetektorer med bevegelsesessensorer og avskrekkende sirenelyd gjør en bolig med alarm til et svært lite attraktivt innbruddsobjekt.

Knapp