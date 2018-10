TI TIPS FOR Å UNNGÅ BRANN:

Den offisielle brannstatistikken (BRIS) fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at det i 2017 var totalt 3339 «boligbranner og brannhindrende tiltak på komfyr i bolig» i Norge*.

Verisures sikkerhetsekspert, Kenneth Hovde Omdal, anbefaler å være ekstra på vakt etter brannfarer i hjemmet i vinterhalvåret.

Desember var måneden med flest tilfeller av boligbranner i Norge i fjor med 313 registreringer, tett fulgt av oktober med 308. På tredjeplass finner vi januar og august med 298 tilfeller.

Brannstatistikken fra Verisures alarmstasjon viser samme trend, ifølge sikkerhetsekspert Kenneth Hovde Omdal.

- I fjor var det flest branntilfeller blant våre boligkunder i januar, med september, november og desember like bak. Det er derfor ingen tvil om at brannsesongen starter allerede på høsten, bekrefter han.









Røykvarslere redder liv

Ifølge sikkerhetseksperten er det flere årsaker til at nettopp perioden september til mars er brannsesong.

- September og oktober er høstmåneder med krypende kulde og snikende mørke, samt starten på en lang vintersesong med mye innetid. Vi skrur opp varmen i huset eller fyrer i ovnen/peisen for å holde kulden ute. Dessuten øker vi belysningen og tenner levende lys for å holde mørket unna. Dette medfører at risikoen for boligbrann øker kraftig, sier sikkerhetseksperten i Verisure.

Vi tenner flere levende lys inne når det blir kaldt utendørs.

Om du skulle være så uheldig å bli utsatt for brann, er det viktig at du har røykvarslere som virker. Norsk brannvernforening anbefaler optiske seriekoblede røykvarslere.

- Våre røykvarslere er optiske, trådløse og seriekoblede, og koblet til en alarmstasjon. At de er seriekoblet betyr at alle går i alarm samtidig så fort én av dem oppdager røyk. Dessuten varsles vår alarmstasjon umiddelbart og iverksetter riktige tiltak, sier Hovde Omdal i Verisure.

Han legger til at brannsikkerhet i all hovedsak handler om sunn fornuft.

- Et branntilløp eller en brann kan få store konsekvenser, så det er lurt å være ekstra årvåken og forsiktig. Da reduserer du brannrisikoen betraktelig, sier sikkerhetseksperten.





TI TIPS FOR Å UNNGÅ BRANN:

1. Vær nøye med å ikke tildekke varmeovner, som panelovner, oljeovner etc. Rydd unna alt som kan komme i kontakt med ovnene.

2. Gå aldri fra komfyren når du lager mat. Over halvparten av boligbrannene i fjor startet på komfyren.

3. I de kaldeste månedene kan strømforbruket bli høyere enn det det elektriske anlegget i boligen din er dimensjonert for. Følg med på om sikringene er varme eller om det lukter svidd i sikringsskapet.

4. Vær ekstra årvåken når du bruker levende lys. Sett lys på underlag som ikke brenner, og husk å blåse det ut før du forlater boligen eller legger deg.

5. Påse at du har tilstrekkelig slukkeutstyr som virker, enten det er brannslange eller brannslukkingsapparat.

6. Bruk tørr ved i peisen og sørg for at pipen er ren.

7. Sørg for å ha riktige og tilstrekkelig med røykvarslere, samt at de er korrekt montert og virker som de skal.

8. Ikke bruk vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin når du sover eller er ute av huset.

9. Ha brannøvelse med jevne mellomrom. Da er både du og familien bedre forberedt dersom det begynner å brenne og evakuering blir nødvendig.

10. Installer alarm! Skaffer du deg en boligalarm som er koblet til en alarmstasjon, kan du være trygg på at du har en profesjonelt overvåket bolig som varsler umiddelbart om brann (og innbrudd) og sørger for rask hjelp.

* Branner og branntilløp som har blitt slukket av brann- og redningsvesenet før brannen har spredt seg til utenfor selve komfyren.