Våkner barnet ditt av brannalarmen?

I 2017 gjorde forskere fra University of Dundee en undersøkelse med barn og brannalarmer. Undersøkelsen viste at mer enn 80 prosent av barn mellom to og 13 år ikke våknet da alarmen gikk. Undersøkelsen involverte mer enn 500 britiske testfamilier og brannmannskap fra den lokale brannstasjonen.

En av konklusjonene fra undersøkelse var at røykvarslere ikke bare skal ha sirene, men også bør tale, og da gjerne med kvinnelig stemme. Denne stemmefunksjonen får du ikke med tradisjonelle røykvarslere, og det kan få katastrofale følger hvis der oppstår brann om natten når hele familien ligger og sover trygt.

En kombinasjon av stemme og sirene er best

Få med ekstra røykvarsler

Kilde: Data stammer fra undersøkelse i 2017 av Professor Niamh Nic Daeid fra University of Dundee, research student Dave Coss, og personale fra Derbyshire Fire and Rescue Service.