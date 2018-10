Vi har Norges mest fornøyde boligalarmkunder!

Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI har igjen målt kundetilfredshet og kundelojalitet blant norske forbrukere, og for femte år på rad går Verisure til topps i boligalarmbransjen!

Verisure klatrer til en flott 23. plass på Norsk Kundebarometer for 2018, noe som er selskapets høyeste plassering de siste fem årene.

- Vi er veldig stolte av å gå til topps i boligalarmbransjen for femte år på rad. Kundetilfredshet er et viktig mål for oss, og det er svært hyggelig å få dette kvalitetsstempelet, sier administrerende direktør Daniel Särefjord i Verisure Norge.





Både kundetilfredshet og kundelojalitet øker i 2018 sammenlignet med året før. Tilfredsheten er 78,5 (opp 2,6 prosentpoeng) og lojaliteten havner på 84 (opp 2,1 prosentpoeng). Dessuten får Verisure fire stjerner i Norsk Kundebarometers måling.

- Tusen takk til alle våre kunder for tilliten dere viser oss, samt alle ansatte som har bidratt til de fantastiske resultatene, sier Särefjord.

Han presiserer at dette ikke skal bli noen sovepute for selskapet – snarere tvert imot.

- Resultatet fra Norsk Kundebarometer er en hyggelig bekreftelse på at vi er flinke til å behandle kundene våre. Samtidig ser vi også dette som en motivasjon til å bli enda bedre de neste årene, sier Verisure Norge-sjefen.