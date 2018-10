Vurderer du boligalarm uten abonnement?

Boligalarmmarkedet i Norge er i vekst, og nordmenn bruker stadig mer penger på å sikre sitt eget hjem. Ifølge tall fra NHO Service har 19 prosent av alle boliger i Norge alarm, noe som tilsvarer cirka 430.000 boliger.

Det finnes to hovedtyper boligalarm. Den MED abonnement er installert av et alarmselskap, døgnovervåket av en alarmstasjon og inkluderer vekterutrykning og varsling av brann/politi. Den UTEN abonnement må du overvåke og «rykke ut» til selv, samt stort sett sørge for både installasjon og vedlikehold.





Om du velger en boligalarm med abonnement vil det alltid sitte noen parat om alarmen skulle gå i hjemmet ditt.





Hvorfor boligalarm?

Hovedårsaken til å skaffe seg boligalarm, er for mange et ønske om at familien skal føle seg enda tryggere i eget hjem. Økt bevissthet rundt behovet for rask hjelp ved nødsituasjoner som brann og innbrudd, men også andre utfordringer som vannlekkasjer, fører til at stadig flere velger en overvåket boligalarm.

I tillegg tilbyr mange leverandører smarte tilleggstjenester til alle som ønsker en mer praktisk hverdag – et såkalt «smarthjem». Det kan være kameraovervåkning, elektronisk dørlås, kodebrikke til inngangsdøren og smartkontakter som gjør at du kan styre elektriske apparater fra mobiltelefonen.

Hva slags alarm bør jeg velge?

Når du skal gå til anskaffelse av boligalarm, må du først velge om du skal satse på en alarm UTEN abonnement eller en alarm MED abonnement.





Mange leverandører tilbyr smarte og moderne løsninger for et praktisk og sikkert hjem.





Overvåkning og utrykning

Kjøper du en boligalarm MED abonnement, er huset ditt overvåket av en alarmstasjon døgnet rundt, året rundt. Om det skulle oppstå en nødsituasjon med røykutvikling eller inntrengere, hyler sirenene og du får raskt kontakt med en alarmoperatør. Med direkte kontakt med alarmstasjonen og rask tilkalling av vekter og nødetater, er hjelpen aldri langt unna. Det kan være avgjørende når minuttene teller.

Satser du på en boligalarm UTEN abonnement, må du selv ta ansvar for å overvåke alarmen. Det gjelder selvfølgelig også når du er på ferie med familien eller når du ligger og sover. Det er ingen andre som passer på. Om du skulle være utsatt for innbrudd eller brann, er det ingen vekter som rykker ut for å bistå – og du må selv kontakte brannvesen eller politi for å få hjelp.

Alarmskilt virker preventivt

Det er også en kjent sak at boligalarm MED abonnement virker preventivt på innbruddstyver. Inkludert i abonnementet er alarmskilt og alarmklistremerker, som i de fleste tilfeller får tyvene til å holde seg unna. Da velger de heller en annen bolig i nabolaget som ikke er alarmbelagt og koblet opp mot en alarmstasjon.





Alarmklistremerker virker truende på innbruddstyver.





Garanti for at alarmen fungerer

En boligalarm UTEN abonnement må du i de fleste tilfeller montere og vedlikeholde selv, eventuelt betale en håndverker for å gjøre dette. Har du en boligalarm MED abonnement, følger det med en profesjonell installasjon, kontinuerlig overvåkning av alle alarmkomponentene og en garanti for at alarmen fungerer. Det innebærer for eksempel at om batteriene begynner å bli svake i en av røykvarslerne dine, får alarmstasjonen varsel om dette og gir deg beskjed.

Når alarmen blir montert av en profesjonell følger det med en garanti på at alarmen fungerer.

Faste kostnader

Kjøper du en boligalarm MED abonnement, betaler du en engangskostnad for installasjon og deretter et fast månedsbeløp. Satser du på en alarm UTEN abonnement, må du selvsagt kjøpe alarmsystemet ditt selv. Når det er gjort trenger du kanskje en håndverker eller to til å installere det, og du må selv betale for vedlikehold og service etter hvert. Har du et abonnement, er dette inkludert i prisen.

Dermed blir det ikke nødvendigvis rimeligere med en boligalarm UTEN abonnement sammenlignet med den abonnementsbaserte tjenesten. Avhengig av størrelsen på alarmanlegget, koster en boligalarm MED abonnement deg cirka 16-17 kroner per dag. Det er en overkommelig pris som de fleste er villig til å betale for å føle seg trygg og sikker i sitt eget hjem.