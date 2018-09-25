الفيلم النرويجي "ماذا سيقول الناس" يرشح للأوسكار

يرشح فيلم المخرجة إيرام حق لمسابقة الأوسكار

مقال: وكالة الأنباء النرويجية

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

تم ترشيح الفيلم النرويجي "ماذا سيقول الناس" و الحائز على عدة جوائز لجائزة الأوسكار لهذا العام.

و قامت اللجنة النرويجية للأوسكار بأختيار الفيلم من بين ثلاثة أفلام متسابقة. و كان الفيلمان الآخران "أوتويا 22” و "بليندسون".

و كان الفيلم قد حاز مؤخرا على أربعة جوائز أماندا.

و سيكون الفيلم مرشحا ضمن الأفلام الغير ناطقة باللغة الإنجليزية. كما شارك الفيلم في مهرجان تورونتو السينيمائي في سبتمبر 2017.

"ماذا سيقول الناس" هو فيلم عن حياة نيشا النرويجية من أصل باكستاني و التي تعيش حياة مزدوجة. تجد نيشا البالغة من العمر 16 سنة صعوبة في إيجاد التوازن بين حياة الشباب النرويجي و الأصدقاء خارج النرويج بالإضافة إلى الحياة الأسرية الباكستانية الأكثر تقليدية.

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