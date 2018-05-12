حزب الخضر يعلن عن خطة " الحرب ضد البلاستيك "

و هي خطة لإيجاد حلول لمشاكل البلاستيك في المدينة

مقال : يورغن بيرغي ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

صرحت لان ماري نغويين بيرغ من حزب الخضر و العضوة في المجلس البلدي بأوسلو أن الحزب سوف يعمل كثيرا لإيجاد حلول للمشاكل البيئية المرتبطة بالبلاستيك .

- سوف نبين للعالم أنه يمكن لأي مدينة إيجاد حلول جذرية لمشاكل البلاستيك .

كما صرح الحزب أنه سيقوم بتعيين " منسق للبلاستيك ".

- الحكومة تقوم بالكثير لمكافحة تلوث البلاستيك، لكن ذلك غير كاف، و علينا أن نعمل أكثر في المستقبل .

و تم إختيار أوسلو لتكون عاصمة البيئة في أوروبا لسنة 2019 و لذلك تؤكد بيرغ على أهمية إيجاد تدابير تجعل مدينة أوسلو رائدة في مجال مكافحة التلوث البلاستيكي .

- هذا النوع من التلوث مضر بالطيور البحرية، الطبيعة و الحياة البرية عامة .

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