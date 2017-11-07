مدير إدارة الضرائب سيقوم بالبحث في الوثائق المسربة لما يسمى ب"جنة التهرب الضريبي".
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Strømselskapene slåss om kundene
أعلن مدير إدارة الضرائب هانس كريستيان هولت أنه سيتم النظر في التسريب الذي حصل في الفضيحة المسماة "جنة التهرب الضريبي"، و سيتم فتح تحقيق إن ثبت وجود مخالفات.
و أعلنت جريدة أفتينبوستن عن حصولها على معلومات تؤكد وجود 1000 نرويجي ضمن المتهربين من الضرائب في هذه الوثائق المسربة بالإضافة إلى 120 سياسيا دوليا. و عثرت الصحيفة على 18 حسابا مصرفيا أنشأها بنك دي أن بي في برمودا لحرفائه.
-التسريبات تشمل نرويجيين، و الروابط شائكة، لكننا لم نحصل على معلومات ملموسة عن مخالفات قانونية لحد الآن.
و لم تتحصل السلطات الضريبية على الوثائق لحد الآن، لكنهم بصدد الاتصال في المقام الأول بمصادر موثوقة.
و علقت المتحدثة باسم الشؤون المالية في حزب اليسار الإشتراكي كاري أليزابيث كاسكي على هذه التسريب الضريبي قائلة:
-هذا يساهم إلى حد كبير في زيادة عدم المساواة في المجتمع.
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