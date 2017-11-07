مدير إدارة الضرائب سيقوم بالبحث في الوثائق المسربة لما يسمى ب"جنة التهرب الضريبي".

أعلن مدير إدارة الضرائب هانس كريستيان هولت أنه سيتم النظر في التسريب الذي حصل في الفضيحة المسماة "جنة التهرب الضريبي"، و سيتم فتح تحقيق إن ثبت وجود مخالفات.

و أعلنت جريدة أفتينبوستن عن حصولها على معلومات تؤكد وجود 1000 نرويجي ضمن المتهربين من الضرائب في هذه الوثائق المسربة بالإضافة إلى 120 سياسيا دوليا. و عثرت الصحيفة على 18 حسابا مصرفيا أنشأها بنك دي أن بي في برمودا لحرفائه.

-التسريبات تشمل نرويجيين، و الروابط شائكة، لكننا لم نحصل على معلومات ملموسة عن مخالفات قانونية لحد الآن.

و لم تتحصل السلطات الضريبية على الوثائق لحد الآن، لكنهم بصدد الاتصال في المقام الأول بمصادر موثوقة.

و علقت المتحدثة باسم الشؤون المالية في حزب اليسار الإشتراكي كاري أليزابيث كاسكي على هذه التسريب الضريبي قائلة:

-هذا يساهم إلى حد كبير في زيادة عدم المساواة في المجتمع.

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