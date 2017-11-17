Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix) ليستهاوغ تقرر تحويل القضايا إلى المحاكمة : عمليات إرسال الأطفال إلى المدراس القرآنية الصومالية التي تتبنى العقاب الجسدي سيتم تتبعها قضائيا Publisert: Soumaya Nadia Hedhili Tips meg Promotion med annonselenker Slik får du ekstra rabatt på Black Friday أعلنت ليستهاوغ عن تدابير جديدة لمنع الأطفال من الذهاب إلى هذه المدارس في الصومال ضد إرادتهم . - نحن بحاجة إلى بدء تحويل هذه الحالات إلى المحكمة . و علينا معرفة إذا ما يتم الإبلاغ عن هذه الحالات بما يكفي . و اجتمعت ليستهاوغ مع الباحثة أنيا بريدال يوم الإربعاء الماضي للتشاور حول الحلول الممكنة . و علقت الباحثة على الموضوع قائلة : - يجب على مؤسسات رعاية الطفولة أن تكون قادرة على استخدام سجل كامل من التدابير، حتى عندما يكون الأطفال في الصومال . ربما علينا تغيير بعض قوانين رعاية الطفولة . و هذا يعني أن بريدال تقترح تفعيل أسس قانونية لمساعدة الأطفال النرويجيين حتى لو كانوا في الخارج . و تم البحث في هذا الموضوع في وزارة الهجرة بعد أن قام أربعة شبان نرويجيين من أصول صومالية بالإبلاغ في الأسبوع الماضي عن تجارب قاسية و عنيفة جدا في إحدى المدارس القرآنية في الصومال . لذلك تؤكد ليستهاوغ على أهمية الإجراءالوقائي : - نحن بحاجة إلى أنظمة تسمح لنا بالتدخل قبل أن يتم إرسال هؤلاء الأطفال إلى الخارج ضد إرادتهم . Mest sett siste uken Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!