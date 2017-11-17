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Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

ليستهاوغ تقرر تحويل القضايا إلى المحاكمة : عمليات إرسال الأطفال إلى المدراس القرآنية الصومالية التي تتبنى العقاب الجسدي سيتم تتبعها قضائيا

Soumaya Nadia Hedhili
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أعلنت ليستهاوغ عن تدابير جديدة لمنع الأطفال من الذهاب إلى هذه المدارس في الصومال ضد إرادتهم .

- نحن بحاجة إلى بدء تحويل هذه الحالات إلى المحكمة . و علينا معرفة إذا ما يتم الإبلاغ عن هذه الحالات بما يكفي .

و اجتمعت ليستهاوغ مع الباحثة أنيا بريدال يوم الإربعاء الماضي للتشاور حول الحلول الممكنة .

و علقت الباحثة على الموضوع قائلة :

- يجب على مؤسسات رعاية الطفولة أن تكون قادرة على استخدام سجل كامل من التدابير، حتى عندما يكون الأطفال في الصومال . ربما علينا تغيير بعض قوانين رعاية الطفولة .

و هذا يعني أن بريدال تقترح تفعيل أسس قانونية لمساعدة الأطفال النرويجيين حتى لو كانوا في الخارج .

و تم البحث في هذا الموضوع في وزارة الهجرة بعد أن قام أربعة شبان نرويجيين من أصول صومالية بالإبلاغ في الأسبوع الماضي عن تجارب قاسية و عنيفة جدا في إحدى المدارس القرآنية في الصومال .

لذلك تؤكد ليستهاوغ على أهمية الإجراءالوقائي :

- نحن بحاجة إلى أنظمة تسمح لنا بالتدخل قبل أن يتم إرسال هؤلاء الأطفال إلى الخارج ضد إرادتهم .

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