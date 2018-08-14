ستوري يدافع عن الشباب النرويجيين الذين يسافرون إلى جنوب أوروبا للاحتفال: لدي أولاد سافروا إلى الجنوب عند الاحتفال بالتحرج.

إذ أدت أحداث العنف التي قام بها بعض شباب "الروس"، أي الذين سيتخرجون من الثانوية العامة قريبا إلى ردود فعل كثيرة

مقال: تروند لوبيرود ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

أدت بعض أعمال العنف و السكر الشديد الذي قامت بها مجموعة من الشباب النرويجي الذين يدرسون في السنة الأخيرة من الثانوية في اليونان مؤخرا إلى انتقادات لاذعة.

إذ يقوم شباب الثانوية العامة في النرويج بالاحتفال كثيرا في السنة الأخيرة لهم في الثانوية، و يسمى هؤلاء الشباب بما يعرف ب"الروس".

لكن زعيم حزب العمال دافع عن الشباب النرويجي بعد النقد اللاذع الذي تعرضوا له قائلا:

-أعتقد أن الآباء يعرفون أطفالهم و يتحدثون معهم. أعتقد أن شبابنا جيدون و بإمكانهم تحمل المسؤولية، السفر إلى الخارج و الاحتفال.

-لدي أولاد سافروا إلى الجنوب للاحتفال عندما كانوا بهذه المرحلة.

لكن ستوري يحذر أيضا من القيام بأعمال عنف او تكسير و توخي الحذر من المخدرات. و أكد أنه ليس كل الشباب يقومون بهذه الأعمال، بل أنه لا يجب التعميم.

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