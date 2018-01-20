الحكم بالسجن لمدة تسع سنوات على الإسلامي المتشدد عبيد الله حسين بتهمة تجنيد المقاتلين الأجانب لصالح داعش

و أعرب المدعي العام فريديريك رانك عن سعادته بالحكم : - نحن سعداء بحكم محكمة الاستئناف

مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة : سمية الهذيلي

قامت الشرطة بإلقاء القبض على حسين في ديسمبر 2015 ، ثم حكمت عليه محكمة أوسلو بالسجن لمدة تسع سنوات بتهمة تجنيد الإرهابيين لفائدة التنظيم الإسلامي أو بما يسمى داعش و بتهمة تقديم الدعم المالي و المادي للعديد من المقاتلين النرويجيين في سوريا . و كان حسين قد نفى كافة الاتهامات .

و علق محامي الدفاع كريستيان إيلدين على الحكم قائلا :

- إنه يشعر بخيبة أمل لأن محكمة الاستئناف أكدت الحكم الأولي الذي صدر في محكمة أوسلو . نحن نعتقد أنه تم تطبيق القانون بشكل صارم جدا، و خاصة عند اتهامه بالمشاركة في منظمة ارهابية بدون أن تطأ قدماه أي مكان خارج النرويج .

- أعتقد أن الكلمة الأخيرة في القضية يجب أن تكون للمحكمة العليا.

و في نص الحكم، تؤكد محكمة الاستئناف أنه لا يوجد مجال للشك في أن حسين كان يقوم بتجنيد المقاتلين لصالح داعش .

و كان أحد هؤلاء المجندين قاصرا وقت التجنيد، إذا كان يبلغ من العمر 17 عاما فقط .

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