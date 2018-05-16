رئيسة اتحاد الطلبة المسيحيين : علينا التقليل من أيام العطل المسيحية و تخصيص أيام للعطل الإسلامية
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Sommerens feteste pikéskjorter
مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
اقترحت رئيسة اتحاد الطلبة المسيحيين في النرويج إنغفيل أوركي التخلي عن بعض أيام العطل الرسمية المسيحية مقابل تخصيص أيام عطل رسمية للمسلمين ، الحركة النسائية و البيئة .
و جاء هذا المقترح بعد أن صرح مؤخرا رجال دين مسيحيون مثل أينار غاليوس و بير أنديرس نوردينغين أن هناك العديد من العطل الرسمية المسيحية مقابل وجود نقص كبير في عطل الأقليات الأخرى .
و اقترحت أوركي مجموعة من العطل :
- يوم عيد المرأة العالمي في الثامن من مارس، يوم البيئة العالمي و عيدي الفطر و الأضحى .
و عبر حزب التقدم النرويجي، و الذي عرف كحزب يميني معادي للهجرة عن صدمته بخصوص الاقتراح . كما عبر عابد رجاء من حزب اليسار ( الوسطي التوجه ) عن شكوكه حول نجاح الفكرة مصرحا أنها قد تؤدي إلى خلق أرض خصبة للصراعات المجتمعية .
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