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(NTB scanpix)

رئيسة اتحاد الطلبة المسيحيين : علينا التقليل من أيام العطل المسيحية و تخصيص أيام للعطل الإسلامية

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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كعطل عيد الفطر و الأضحى

مقال : وكالة الأنباء النرويجية       ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

اقترحت رئيسة اتحاد الطلبة المسيحيين في النرويج إنغفيل أوركي التخلي عن بعض أيام العطل الرسمية المسيحية مقابل تخصيص أيام عطل رسمية للمسلمين ، الحركة النسائية و البيئة .

و جاء هذا المقترح بعد أن صرح مؤخرا رجال دين مسيحيون مثل أينار غاليوس و بير أنديرس نوردينغين أن هناك العديد من العطل الرسمية المسيحية مقابل وجود نقص كبير في عطل الأقليات الأخرى .

و اقترحت أوركي مجموعة من العطل :

- يوم عيد المرأة العالمي في الثامن من مارس، يوم البيئة العالمي و عيدي الفطر و الأضحى .

و عبر حزب التقدم النرويجي، و الذي عرف كحزب يميني معادي للهجرة عن صدمته بخصوص الاقتراح . كما عبر عابد رجاء من حزب اليسار ( الوسطي التوجه ) عن شكوكه حول نجاح الفكرة مصرحا أنها قد تؤدي إلى خلق أرض خصبة للصراعات المجتمعية .

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