Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix) ستوري يهاجم ليستهاوغ : ليستهاوغ تختبئ تحت قناع الكراهية التي أودت بحياة العديد في 22 يوليو Publisert: Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili Tips meg Shopping med annonselenker Kuppene du gjør på Boozt-salget و ذلك بعد منشور ليستهاوغ الذي أدى إلى ردود أفعال كبيرة . مقال : ماتس رونينغ و كريستيان سكوردالسمو ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي في خطاب ألقاه يوناس ستوري زعيم حزب العمال يوم الثلاثاء، قام هذا الأخير بانتقاد وزيرة العدل سيلفي ليستهاوغ . - وزيرة العدل تعتمد على نفس الكراهية التي أودت بحياة الكثيرين يوم 22 يوليو . و كانت ليستهاوغ قد صرحت في صفحتها على الفايسفوك بأن حزب العمال يعتبر حقوق الإرهابيين أكثر أهمية من أمن الدولة . و صرحت رئيسة الوزراء سولبرغ بأنها تتفهم أهمية النقاش في موضوع الإرهاب لكنها تعتبر الصورة ومحتوى المنشور كانتا فوق الحد المقبول . Mest sett siste uken Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!