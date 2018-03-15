ستوري يهاجم ليستهاوغ : ليستهاوغ تختبئ تحت قناع الكراهية التي أودت بحياة العديد في 22 يوليو

و ذلك بعد منشور ليستهاوغ الذي أدى إلى ردود أفعال كبيرة .

مقال : ماتس رونينغ و كريستيان سكوردالسمو

ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

في خطاب ألقاه يوناس ستوري زعيم حزب العمال يوم الثلاثاء، قام هذا الأخير بانتقاد وزيرة العدل سيلفي ليستهاوغ .

- وزيرة العدل تعتمد على نفس الكراهية التي أودت بحياة الكثيرين يوم 22 يوليو .

و كانت ليستهاوغ قد صرحت في صفحتها على الفايسفوك بأن حزب العمال يعتبر حقوق الإرهابيين أكثر أهمية من أمن الدولة .

و صرحت رئيسة الوزراء سولبرغ بأنها تتفهم أهمية النقاش في موضوع الإرهاب لكنها تعتبر الصورة ومحتوى المنشور كانتا فوق الحد المقبول .





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