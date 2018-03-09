انخفاض معدل الخصوبة في النرويج : هذه النسب هي الأدنى من أي وقت مضى
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Interiørnyheter 2018
مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
و يعني هذا أن معدل الخصوبة بلغ 1.62 طفل لكل امرأة . و يعتبر هذا المعدل الأدنى من أي وقت مضى وفقا لمكتب الإحصاء النرويجي .
و قد انخفضت معدلات الخصوبة كل عام منذ سنة 2009, لكن انخفاض سنة 2017 هو الأعلى .
و علق المستشار إيسبن أنديرسين على الظاهرة قائلا :
- ليس من الشائع أن تحدث تغيرات مثل هذه في مدة سنة فقط . لكننا شهدنا انخفاضا كبيرا للخصوبة في السبعينات على سبيل المثال , و ذلك عندما انخفضت الخصوبة من 2,13 سنة 1974 إلى 1.98 سنة 1975.
ويشير أنديرسين أن الولادات بين النساء في العشرينات من العمر قد انخفضت بينما ارتفعت الولادات عند النساء في الثلاثينات من العمر . و تعتبر الأعمار بين 30 و 34 عاما هي الأكثر خصوبة .
- بسبب تأجيل النساء للولادة الأولى يصبح من الصعب أن يكون للمرأة عدد كبير من الأطفال .
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