شكوك حزب العمال وحزب اليسار الاشتراكي حول تدابير الحكومة الجديدة لسيارات الأجرة: هذا سيرفع سعر الخدمات

يشكك الحزبان في مقترح حكومي لتغيير العدد الأقصى لسيارات الأجرة الموجودة

مقال:يورغين بيرغي ترجمة وتلخيص: سمية الهذيلي

قامت الحكومة باقتراح تدابير جديدة لتغيير القواعد و السياسات الموجودة لسيارات الأجرة حاليا. إذ اقترحت الحكومة فتح المجال لعدد غير محدد لسيارات الأجرة للعمل مع إمكانية فتح المجال لشركات جديدة منافسة. و تعلل الحكومة الاقتراح بأنه سيزيد من المنافسة و يحسّن من الخدمات. لكن المعارضة و خاصة حزب العمال مع حزب اليسار الاشتراكي اعترضا على المقترح. إذ أكد الحزبان أن هذه التغييرات سترفع في أسعار خدمات سيارات الأجرة.

و أكد النائب أويستين هانسن من حزب العمال رأي حزبه:

-نحن متشائمون بخصوص هذا القانون. نحن لا نعتقد أن السوق الحرة في مجال سيارات الأجرة سيضمن خدمات أرخص وظائف مضمونة و قطاعا جادا.

إذ سيسمح القانون حتى للأفراد دون انتساب إلى شركة مركزية بالعمل في المهنة بسهولة.

لكن حزب اليسار الاشتراكي صرح عن قلقه حول هذا الإجراءالذي قد يقلل من عدد سيارات الأجرة النظامية في الأرياف و القرى الصغيرة.

كما أكد زعيم حزب الحمر بيورنار موكسناس أن كثرة سيارات الأجرة في المدن الكبيرة ستؤدي إلى ارتفاع سعر الخدمة و ليس انخفاضها بسبب القروض التي ستمنح للسائقين الجدد و انخفاض عدد رحلات سيارة الأجرة بسبب ارتفاع عددهم في المدينة.

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