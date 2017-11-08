حزب اليسار الإشتراكي يريد إلغاء مواقف السيارات المجانية بإستثناء مواقف أماكن العمل و المراكز التجارية.

و هدفهم من ذلك الحد من حركة السيارات و تلوث الهواء.

ووفقا لمعهد إقتصاد النقل النرويجي ، هناك الكثير من الناس الذين يستعملون السيارة كوسيلة نقل جماعية إلى العمل. و في حين أن 1 فقط من 10 يختار قيادة السيارة للذهاب إلى العمل وسط أوسلو ، هناك 4 من بين 10 يستعملون السيارة للذهاب إلى مكان العمل إذا كان خارج وسط المدينة في مناطق مثل ستورو، نيدالن، برين و هلسفير أين توجد عدة مواقف مجانية. و يؤكد لارس هالتبيكين من حزب اليسار الإشتراكي أن هذا المقترح يجب أيضا أن يطبق على السياسيين الذين يعملون في البرلمان، كما أنه يشاطر الرأي مع وزيرة الصناعة مونيكا هايلانديس من حزب اليمين في عدم إعطاء السياسيين عددا أكبر من المواقف بصفة استثنائية.

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