سيتم التحقيق مع آباء الأطفال الذين يتعرضون للعقاب الجسدي في المدارس القرآنية في الخارج.

أدى عقاب الأطفال النرويجيين جسديا في المدارس القرآنية في الصومال إلى ردود فعل عديدة.

تعتقد الباحثة أنيا بريدال أنه يجب التحقيق مع الوالدين في حالات كهذه. و تؤكد بريدال وجود سوابق قضائية لمثل هذه الحالات في النرويج، و ترى الباحثة أنه حان الوقت لمحاكمة المتهمين.

و قامت بريدال التي تعمل في المعهد النرويجي للنمو، الرعاية و الشيخوخة، نوفا بإجراء بحث حول اللأطفال الذين يتم إرسالهم إلى الصومال من قبل عائلاتهم للدراسة في المدارس القرآنية. و قامت بريدال باكتشاف العديد من الحالات التي تتطلب تدخلا من الشرطة بسبب تعرض الأطفال إلى العقاب الجسدي الشديد في هذه المدارس.

-إذا كان الأولياء على علم بتعرض أبنائهم إلى هذا العنف الجسدي دون أي تدخل فسيتم معاقبتهم.

و قام شابان نرويجيان من أصل صومالي بالإخبار عن الحياة داخل هذه المدارس التي يمارس فيها العقاب الجسدي. و قد تعرض الولدان للضرب، الإعتداء و المنع من الخروج. و بعد أن تلقت وزيرة الهجرة سيلفي ليستهاوغ المعلومات حول الموضوع، أمرت بإجراء اجتماع طارئ.

و قد عمل صائب رضوان على عدة قضايا من هذا القبيل مع سلطات حماية الطفولة و إدارة الهجرة. و يحذر رضوان من إرسال الأطفال إلى هذه المدارس لأنها قد تؤدي إلى تتبعات قضائية.

-سيتعرض الأولياء الذين يقومون بإرسال أطفالهم إلى هذه المدارس عمدا رغم علمهم بوجود العنف إلى التحقيق.

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