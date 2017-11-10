سيتم التحقيق مع آباء الأطفال الذين يتعرضون للعقاب الجسدي في المدارس القرآنية في الخارج.
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تعتقد الباحثة أنيا بريدال أنه يجب التحقيق مع الوالدين في حالات كهذه. و تؤكد بريدال وجود سوابق قضائية لمثل هذه الحالات في النرويج، و ترى الباحثة أنه حان الوقت لمحاكمة المتهمين.
و قامت بريدال التي تعمل في المعهد النرويجي للنمو، الرعاية و الشيخوخة، نوفا بإجراء بحث حول اللأطفال الذين يتم إرسالهم إلى الصومال من قبل عائلاتهم للدراسة في المدارس القرآنية. و قامت بريدال باكتشاف العديد من الحالات التي تتطلب تدخلا من الشرطة بسبب تعرض الأطفال إلى العقاب الجسدي الشديد في هذه المدارس.
-إذا كان الأولياء على علم بتعرض أبنائهم إلى هذا العنف الجسدي دون أي تدخل فسيتم معاقبتهم.
و قام شابان نرويجيان من أصل صومالي بالإخبار عن الحياة داخل هذه المدارس التي يمارس فيها العقاب الجسدي. و قد تعرض الولدان للضرب، الإعتداء و المنع من الخروج. و بعد أن تلقت وزيرة الهجرة سيلفي ليستهاوغ المعلومات حول الموضوع، أمرت بإجراء اجتماع طارئ.
و قد عمل صائب رضوان على عدة قضايا من هذا القبيل مع سلطات حماية الطفولة و إدارة الهجرة. و يحذر رضوان من إرسال الأطفال إلى هذه المدارس لأنها قد تؤدي إلى تتبعات قضائية.
-سيتعرض الأولياء الذين يقومون بإرسال أطفالهم إلى هذه المدارس عمدا رغم علمهم بوجود العنف إلى التحقيق.
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