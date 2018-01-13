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Foto: Foto: Redningsselskapet (NTB scanpix)

تقرير جديد للمكتب المركزي للإحصاء : أرقام جديدة حول اللاجئين و العمل في النرويج

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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و أظهر التقرير اختلافات كبيرة بين مجموعات مختلفة من اللاجئين .

مقال : ماغنوس بلايكر              ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

يتضمن التقرير الجديد الذي قدمة المكتب الوطني النرويجي للإحصاء تحليلا دقيقا حول حياة اللاجئين في النرويج .

يُبين التقرير أن اللاجئين السوريين الذين قدموا في الأزمة الأخيرة و يعتبرون أكبر مجموعة مهاجرة في السنتين الأخيرتين هي أقل مجموعة مشاركة في سوق العمل . إذ يشارك 16,9 بالمائة من الرجال السوريين بين سن ال 15 و ال 66 في سوق العمل , مقابل 9 بالمائة من النساء .

و يعتبر الصوماليون أكبر مجموعة لاجئة بينما يعتبر السوريون أسرع مجموعة نموا .

و يعيش أغلب اللاجئين في أوستلانديت و بالخصوص أوسلو حيث يعيش 25 بالمائة منهم .

و يتحصل الرجال على عمل أسرع بكثير من النساء، لكن فرص الدخول إلى سوق العمل تتضائل مع الوقت بالنسبة للرجال الذين لا يتحصلون على عمل في السنوات الست الأولى .

كما أظهر التقرير أن مدة الإقامة و السن عاملان مهمان و مرتبطان بنسب البطالة و فرص العمل . فكلما كان سن اللاجئ صغيرا كلما زادت فرصه للعمل .

كما يؤثر المستوى التعليمي كثيرا على فرص العمل . فاللاجئ الذي يحمل شهادة عليا تزداد حظوظه كثيرا . و يؤكد التقرير أن انعدام التعليم يكون عادة عائقا محوريا أمام عمل اللاجئ . لكن اللاجئين الذين يكملون دراستهم في النرويج يحققون نجانا كبيرا في سوق العمل و يصبحون فعالين و ناجحين في المجتمع مثلهم مثل المواطنين النرويجيين .

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