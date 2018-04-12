استطلاع جديد للرأي : أحزاب المعارضة اليسارية مع حزب الخضر تتفوق على أحزاب اليمين

للمرة الأولى منذ ديسمبر الماضي تحصلت أحزاب اليسار و الخضر على نية تصويت برلماني أعلى من الأحزاب اليمينية . إذ تحصلت أحزاب المعارضة حسب الاستطلاع على 89 مقعدا .
و شهدت أحزاب حكومية مثل الحزب المسيحي و اليسار ( الوسطي سياسيا رغم التسمية ) انخفاضا في الشعبية أدت إلى خفض نسبها تحت العتبة الانتخابية، مما يؤدي إلى فقد الأحزاب الحكومية للأغلبية البرلمانية وفقا لنية التصويت الحالية ليصبح عدد مقاعدها 80 مقعدا فقط . و كان دعم أحزاب الخضر و الحمر للأحزاب المعارضة الرئيسية و هي أحزاب الوسط، العمال و اليسار الاشتراكي, عاملا مهما في هذه النتيجة.
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