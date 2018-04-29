بعد تحصلهم على دعم من النرويج : اتهام قادة في اتحاد الشغل الفلسطيني بالاحتيال
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مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
طالب اتحاد الشغل النرويجي نظيره الفلسطيني باسترداد مبلغ الدعم الذي قدمه اتحاد الشغل النرويجي للفلسطيني و الذي يقدر ب 800 ألف كرونة . و جاء هذا بعد أن اتضح حصول احتيال مالي من قبل زعيم اتحاد الشغل الفلسطيني شاهر سعد، ابنه و ستة أعضاء آخرين و ذلك وفقا للشرطة الاقتصادية .
ووفقا للتقارير قام المتهمون بتحويل الأموال لأشخاص أو مشاريع لا علاقة لها بالاتحاد .
و يواجه اتحاد الشغل الفلسطيني الآن تهما من بينها خيانة مؤتمن، تزوير مستندات و تشويه السمعه
و علق النائب الثاني لرئيس اتحاد الشغل النرويجي روجر هايملي على ما حدث قائلا :
- الرقابة الداخلية في اتحاد الشغل الفلسطيني لم تكن جيدة بما فيه الكفاية . إذ لم تكن هناك سيطرة على كيفية استخدام الدعم القادم من الجهات المانحة .
و تم اكتشاف الثغرات بعد أن قام اتحاد الشغل النرويجي بإرسال مدقق حسابات للتأكد من استخدام الدعم وفقا للإتفاقيات القائمة .
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