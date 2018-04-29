بعد تحصلهم على دعم من النرويج : اتهام قادة في اتحاد الشغل الفلسطيني بالاحتيال

من ضمن التهم خيانة مؤتمن و تزوير مستندات

مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

طالب اتحاد الشغل النرويجي نظيره الفلسطيني باسترداد مبلغ الدعم الذي قدمه اتحاد الشغل النرويجي للفلسطيني و الذي يقدر ب 800 ألف كرونة . و جاء هذا بعد أن اتضح حصول احتيال مالي من قبل زعيم اتحاد الشغل الفلسطيني شاهر سعد، ابنه و ستة أعضاء آخرين و ذلك وفقا للشرطة الاقتصادية .

ووفقا للتقارير قام المتهمون بتحويل الأموال لأشخاص أو مشاريع لا علاقة لها بالاتحاد .

و يواجه اتحاد الشغل الفلسطيني الآن تهما من بينها خيانة مؤتمن، تزوير مستندات و تشويه السمعه

و علق النائب الثاني لرئيس اتحاد الشغل النرويجي روجر هايملي على ما حدث قائلا :

- الرقابة الداخلية في اتحاد الشغل الفلسطيني لم تكن جيدة بما فيه الكفاية . إذ لم تكن هناك سيطرة على كيفية استخدام الدعم القادم من الجهات المانحة .

و تم اكتشاف الثغرات بعد أن قام اتحاد الشغل النرويجي بإرسال مدقق حسابات للتأكد من استخدام الدعم وفقا للإتفاقيات القائمة .

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